Колготки с ноткой льда: зачем женщины в СССР прятали чулки в морозилку

Этому лайфхаку есть даже народно-научное объяснение

Во времена тотального дефицита советские женщины придумывали необычные способы сохранения дефицитных вещей. Один из самых удивительных методов заключался в замораживании колготок в морозильной камере, что, по их убеждению, должно было сделать их прочнее, хотя современные эксперты опровергают эффективность этого метода.

"Телеграф" рассказывает, почему модницы в СССР прибегали к этому способу. Стоит отметить, что женские колготки были не только весом золота, но и дефицитным товаром.

Почему советские женщины замораживали колготки

Еще в 20 веке люди не могли представить, что в будущем элемент одежды можно будет свободно приобрести в магазине. Из-за ограниченного доступа к товару женщины нашли способ, который помогал продлить срок службы колготок — они хранили его в морозильной камере.

Как именно применяли метод замораживания

Считалось, если поместить колготки в холодное место, то они вроде бы станут крепче и реже рвутся.

Вскоре лайфхак усовершенствовали. Женщины начали предварительно мочить колготки водой и потом убирали в морозильную камеру.

Научное объяснение метода

У такого метода было и народно-научное объяснение. Якобы вода растягивает нити нейлона, во время замораживания новый размер фиксируется, а после того, как колготки оттают, сформировавшаяся длина нити остается неизменной.

Что думают современные эксперты

При этом современные специалисты считают, что этот способ, на который так полагались советские женщины, не имел никакого смысла. Замораживание не защищало колготки от "стрелок" и дыр, а только давало их обладательницам обманчивое чувство безопасности.

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