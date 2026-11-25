Инициаторка объясняет свою идею европейской практикой и национальной идентичностью

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На официальном портале Кабинета Министров Украины зарегистрировали две петиции. Их автор требует изменить действующий украинский правопис. По ее идее, нужно писать с заглавной буквы слова "Украинец", "Украинка", "Украинцы", а также названия всех дней недели и месяцев года.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на электронные обращения к правительству. Оксана Бульба предлагает правительству поручить Национальной комиссии по стандартам государственного языка вместе с Институтом украинского языка НАН Украины проработать обновление орфографических норм по примеру европейских языков.

"Понедельник", "Январь" и "Украинец" с заглавной буквы: чем автор обосновывает изменения?

Автор петиции связывает заглавные буквы с национальным достоинством

Инициатор предлагает закрепить написание слов "Украинец", "Украинка", "Украинцы" с большой буквы во всех стилях речи как обязательное или разрешенное. Она ссылается на практику английского (Ukrainian), польского (Ukrainiec), чешского, словацкого, французского и немецкого языков. Также автор отмечает, что после начала полномасштабной войны такая традиция стихийно распространилась в украинских соцсетях и публицистике как проявление уважения и национального достоинства.

Автор петиции связывает изменения с европейской интеграцией и упрощением перевода

Названия дней недели и месяцев года автор также предлагает начинать с большой буквы. По ее мнению, это:

гармонизирует украинский язык с английским (Monday, January) и немецким (Montag, Januar);

упростит перевод международных документов;

облегчит изучение языка иностранцами;

улучшит визуальную читабельность договоров и расписаний.

"Украинские названия месяцев имеют глубокие исторические и природно-культурные корни, отражающие национальную идентичность. Написание их с заглавной буквы подчеркнет их значимость в языковой системе", – говорится в тексте обращения.

Чего авторка требует от Кабмина?

В петициях она просит правительство сделать два шага:

Привлечь профильные ведомства и ученых: поручить Минобразования, Минкультуры, Нацкомиссии по стандартам государственного языка и Институту украинского языка НАН Украины изучить, целесообразно ли вводить новые правила. Вынести изменения на обсуждение: после экспертной проработки организовать общественное обсуждение и официально утвердить обновленные нормы правописания. Этот шаг, правда, есть только в петиции о днях недели и месяцах.

Важно: создать электронную петицию на сайте правительства может каждый гражданин Украины. Даже если петиция соберет 25 тысяч подписей, ее призывы будут иметь для властей исключительно рекомендательный характер.

Как сообщал "Телеграф", петиции к правительству касаются разных аспектов жизни. Одна из петиций предлагает сообщать о неуплате алиментов через "Дію" или ЦНАП уже после первого месяца просрочки. Другая петиция предлагает разрешить выход на пенсию в 55 лет женщинам, которые остались в Украине с началом военного положения. Ее авторы связывают это предложение с трудностями трудоустройства женщин старше 50 лет и ограниченным сроком выплат безработным.