Движение транспорта через плотину ДнепроГЭС перекрывали в обоих направлениях

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Российский обстрел 25 ноября оставил почти все Запорожье без света. В Шевченковском районе число раненых выросло до трех. Россия атакует город второй день подряд: накануне в результате ударов погибли люди.

О повреждении энергетической инфраструктуры и обесточивании потребителей в городе и части Запорожской области сообщил руководитель "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский. В Запорожье свет начали постепенно возвращать лишь в отдельных районах: "Введен в действие план реагирования на системные аварии в электросетях, работаем над восстановлением электроснабжения".

Пострадавшие и повреждения в Шевченковском районе

Среди пострадавших во время утренней атаки – работники "Городских тепловых сетей". В момент удара они налаживали отопление в многоэтажном доме.

В районе повреждены многоэтажные дома и автомобили. Повреждения получил и один из жилых дворов.

Российские обстрелы повреждают жилые кварталы Запорожья

От ударов страдают и жилые дворы Запорожья

Как объехать перекрытую плотину ДнепроГЭС

ДнепроГЕС полностью перекрывали. Транспорт следовал в объезд через Арочный мост на острове Хортица, Вантовый мост и мост имени Преображенского. Это не первое ограничение движения через Днепр в Запорожье за ноябрь. После сообщений об атаках на переправы 6 ноября перекрывали мост Преображенского, а 14 ноября, движение по плотине ДнепроГЭС также полностью перекрывали в обоих направлениях.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь

Под российские обстрелы в Запорожье попали многоэтажки

Россия регулярно обстреливает прифронтовое Запорожье ракетами, управляемыми авиабомбами и ударными дронами. Ударами по жилым кварталам и гражданским объектам Россия пытается запугать жителей и заставить их покинуть город. Под обстрелы также попадают транспортная и коммунальная инфраструктура.

Как сообщал "Телеграф", части Запорожья разделены мостами. В частности, мосты Преображенского соединили берега Запорожья с Хортицей, а переправа через Старый Днепр стала частью этого сообщения.