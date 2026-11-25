Что показали ответы властей на расследование "Телеграфа" о земельных махинациях в Киеве

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Попытки застроить подходы к взлетной полосе "Жулян", участки-фантомы, которых "не видят" киевские власти, и уголовные дела, где за четыре года так и не появилось ни одного подозреваемого, — официальные ответы КГГА, Госгеокадастра, полиции и прокуратуры на запросы "Телеграфа" доказали: громкие "туалетные схемы" не просто существуют на бумаге, а годами держат городскую землю в заложниках из-за бездействия системы.

История первая. Участки возле "Жулян" надолго "зависли" между реестрами

В конце октября внимание "Телеграфа" привлекла судьба 0,6174 га коммунальной земли возле аэропорта "Жуляны" — на ул. Медовой, 6-А и 6-Б. Как мы рассказывали в своем расследовании, на пустыре "нарисовали" четыре несуществующих здания (площадью от 16,6 до 26,1 кв. м), перепродали их через подставных лиц и внесли в уставный капитал фирм ООО "Девелопмент Эстейт" и ООО "Голосиево Риал Эстейт".

Чтобы выяснить, поставлена ли точка в этой многоходовке, редакция направила серию запросов. Полученные ответы не только подтвердили наши выводы, но и дали возможность убедиться в том, что за "туалетной схемой" прятался прицел на большое строительство – причем прямо в зоне строгих авиационных ограничений.

Как сообщил "Телеграфу" Департамент земельных ресурсов КГГА, в феврале 2022 года ООО "Девелопмент Эстейт" подало в Киевсовет ходатайство об отводе участка на ул. Медовой, 6-А "для строительства многофункционального комплекса". Это при том, что в документах первичной регистрации фигурировали скромные "жилые дома усадебного типа и гаражи (даже их появление вызывает вопросы, ведь в Голосеевской РГА редакции официально подтвердили: с 2010 года никаких распоряжений относительно объектов на Медовой, 6-А или 6-Б не издавалось, и соответствующие обращения к ни не поступали). В ноябре 2022 года депутаты Киевсовета фирме "Девелопмент Эстейт" официально отказали. В то же время ходатайство компании "Голосиево Риал Эстейт" относительно соседнего участка (6-Б) даже не дошло до голосования в сессионном зале.

Ответ Департамента земельных ресурсов КГГА на запрос "Телеграфа"

И такое решение городских властей вполне очевидно: выписка из государственного кадастра, предоставленная редакции, показывает, что оба участка на Медовой полностью находятся под строгими ограничениями. Вся площадь бессрочно входит в полосу воздушных подходов аэропорта, зоны авиационного шума и поверхности ограничения застройки, а часть территории — еще и в санитарно-защитные и охранные зоны энергосетей.

Хотя участки так и не застроили, они намертво застряли в "серой зоне": на государственной карте они выглядят как сформированные под строительство высоток, но во внутренней системе столицы этого деления не существует. Город "видит" на ул. Медовой нераспределенную коммунальную землю. Почему так вышло?

Чтобы "нарезать" участок и присвоить ему номер в Государственном земельном кадастре, разрешение Киевсовета не нужно — достаточно бумаг от землеустроителя и подписи кадастрового регистратора. Именно так бизнесмены внесли оба участка (8000000000:72:260:0014 и 8000000000:72:260:0015) в общегосударственную базу еще в конце 2021-го — начале 2022 года. Правда, воспользовались услугами не столичного подразделения Госгеокадастра, а Хмельницкого, который тогда возглавлял Василий Василенко (впоследствии им заинтересовалось ГБР именно из-за незаконного отчуждения земель по всей Украине).

В Госгеокадастре "Телеграфу" подтвердили: они до сих пор там числятся с целевым назначением "для строительства и обслуживания административных домов, офисных зданий компаний".

Но поставить на учет в городском земельном кадастре – внутренней базе Киева и внести данные в Реестр прав – у предпринимателей не получилось, поскольку Киевсовет так и не согласовал отвод этой земли. И это "Телеграфу" подтвердили в Департаменте земресурсов КГГА и Госгеокадастре.

История вторая. Скандальное ДПТ на Максимовича поставили на паузу

Второй эпизод касался участка площадью 1,2689 га на ул. Михаила Максимовича, 22/1 (8000000000:72:277:0006). На этой земле законно расположено здание компании ООО "Хай-Тек Билдинг", однако в 2022-2024 годах неизвестные дельцы через поддельный техпаспорт зарегистрировали там "воздушное" сооружение по вымышленному адресу ул. Максимовича, 24-Д (по данным следствия, за этим могла стоять столичная фирма ООО "РИКК").

Полученные нами ответы от КГГА и Госгеокадастра показали, что изменилось с тех пор. Главная новость: город заморозил скандальный Детальный план территории (ДПТ), из-за которого участок мог пойти под высотную застройку, а законный арендатор закрепил свои права на ближайшие 10 лет.

В предыдущей публикации мы рассказывали, что городские власти готовили разработку ДПТ для этого участка (проект решения № 08/231-1973/ПР), а депутат Виктория Пташник пыталась заблокировать там возможную высотную застройку, сохранив сельскохозяйственное назначение земли.

В ответе Департамент градостроительства и архитектуры КГГА сообщил: Киевсовет это решение "не принимал", а сам "проект детального плана территории не разрабатывается". А без утвержденного ДПТ изменить назначение земли и начать на ней новое строительство закон не позволяет – возможные планы большой застройки этого участка пока еще заблокированы.

Ответ Департамента градостроительства и архитектуры КГГА по запросу "Телеграфа"

Законный арендатор закрепился на 10 лет. Пока градостроительные планы стоят на паузе, реальный владелец недвижимости на этой земле – ООО "Хай-Тек Билдинг" – официально оформил пользование участком. Оба земельных ведомства (городское и государственное) подтвердили "Телеграфу" его статус законного арендатора: на основании решения Киевсовета от 8 февраля 2024 года участок передали компании в аренду сроком на 10 лет – до 7 августа 2034 года.

Городское и государственное земельные ведомства подтвердили "Телеграфу", что ООО "Хай-Тек Билдинг" является законным арендатором

Причем исключительно для эксплуатации и обслуживания существующего нежилого здания и с сохранением действующего целевого назначения (код 01.13 – для другого сельскохозяйственного назначения), что также делает невозможным жилищную высотную застройку.

Следственный "футбол" и затяжной суд: почему до сих пор нет виновных

Деятельность фирмы ООО "РИКК", за которой тянется след фантомного здания на ул. Максимовича, как и организаторов схемы возле "Жулян", уже не первый год изучает полиция. Однако, несмотря на то, что физически захватить землю в обоих случаях злоумышленникам не удалось, юридическая "уборка" и поиск виновных растянулись на годы.

Оба уголовных производства поначалу расследовало Соломенское управление полиции. Однако в ответе на запрос "Телеграфа" в подразделении сообщили, что оба дела передали по подследственности коллегам из других районов:

делом по рейдерству на ул. Максимовича (№ 42024102090000164) от октября 2025 года занимается Печерское управление полиции ;

; дело в отношении пустыря возле "Жулян" (№ 42022102060000026), где фигурируют ООО "Девелопмент Эстейт" и ООО "Голосиево Риал Эстейт", в феврале 2026 года перебросили на левый берег — в Днепровское управление полиции.

Результат такого "футбола" красноречивый. В Печерской окружной прокуратуре, которая сейчас ведет дело об участке на ул. Максимовича, редакции официально ответили:

"По состоянию на данный момент в указанном уголовном производстве ни одному лицу о подозрении в совершении уголовного правонарушения не сообщалось, прокурором иски о возмещении ущерба не заявлялись".

Ответ Печерской окружной прокуратуры по запросу "Телеграфа"

И это, несмотря на то, что, по данным самого следствия, во время обысков у возможного организатора схемы – учредителя ООО "Рикк" – правоохранители изъяли архив инвентаризационных дел, чистые бланки, штампы и печати с подписями должностных лиц.

Параллельно Соломенская окружная прокуратура пытается через Хозяйственный суд Киева отменить регистрацию участка на ул. Медовой, 6-Б, оформленного на ООО "Голосиево Риал Эстейт" (дело № 910/6938/26). В то время как соседний надел (6-А), оформленный на ООО "Девелопмент Эстейт", остается заблокированным только арестом в рамках уголовного дела.

Интересно, что в Департаменте земельных ресурсов КГГА нам сообщили, что "не являются участником и не осуществляют сопровождения" этого иска, хотя прокуратура судится именно в интересах Киевского городского совета.

Сам же судебный процесс движется очень медленно: иск подали еще в июне 2026 года, но дело до сих пор не дошло даже до рассмотрения по сути. Согласно свежему определению суда от 27 октября 2026 года, очередное подготовительное заседание назначено на 30 ноября.

Вместо выводов: почему такие истории повторяются

Официальные ответы, полученные редакцией, хорошо подсвечивают не только детали двух конкретных афер, но и системные болезни, из-за которых "туалетные схемы" в Киеве живут годами.

Во-первых, между государственным и городским реестрами до сих пор существует "слепая зона". Через лазейки в процедуре (принцип экстерриториальности) дельцы смогли сформировать два столичных участка возле "Жулян" в обход Киевсовета — через региональное подразделение Госгеокадастра в Хмельницкой области. В результате возник правовой абсурд: в общегосударственном кадастре эта земля под застройку существует, а для городского кадастра Киева ее в таком статусе не существует. Пока суд не отменит эту регистрацию, участки "висят" в воздухе – город не может полноценно распоряжаться ими, а у фирм-претендентов остается бумажная зацепка.

Во-вторых, городские власти действуют только в режиме обороны. Департаменты КГГА способны заблокировать схему на финишной прямой – не присвоить вымышленный адрес, не выдать градостроительные условия или отказать в отводе земли. Однако дальше чиновники занимают позицию стороннего наблюдателя. Даже когда прокуратура через суд возвращает Киеву землю на ул. Медовой, профильный Департамент земресурсов официально дистанцируется от процесса ("не является участником и не осуществляет сопровождение" дела), перекладывая все бремя исключительно на правоохранителей.

В-третьих, у "схемщиков" нет страха перед неотвратимостью наказания. Даже когда аферу разоблачают, а во время обысков находят пачки чистых бланков, штампов и печатей, уголовные дела годами блуждают между райотделами полиции. Когда производство перебрасывают из одного конца Киева в другой, а через два—четыре года после начала следствия по делу до сих пор нет подозреваемого, это дает дельцам простой сигнал: даже в случае провала риск реально сесть за решетку – минимальный.

"Телеграф" продолжает следить за судебным процессом и уже готовит обращение в Днепровскую окружную прокуратуру, чтобы выяснить, появились ли за четыре года следствия хотя бы первые подозреваемые в деле о фантомных домах возле "Жулян". Не переключайтесь.