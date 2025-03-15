Помогут два домашних средства: как быстро отбелить пожелтевшие кроссовки

Вернуть кроссовкам белизну можно быстро и дешево

С наступлением весны мы все чаще будем наслаждаться солнечными днями, и пора наконец переходить на сезонную обувь. Кроссовки — это не только удобный, но и стильный выбор. Мы уже поделились советами по борьбе с неприятным запахом из обуви, а теперь расскажем, как эффективно избавить ее от желтизны.

На белых кроссовках может появляться желтизна из-за воздействия влаги, грязи, а также контакта с определенными химическими веществами. В материале Pepina рассказали, как от нее можно избавиться в домашних условиях.

Как отмыть белые кроссовки от желтизны

Пищевая сода

Это средство, пожалуй, можно найти на каждой кухне. Но учитывая, что пищевая сода обладает универсальными свойствами, ее часто используют в быту. Она действует как природный отбеливатель, поэтому поможет вернуть белым кроссовкам прежний вид и они будут как новенькие.

Что для этого нужно? Возьмите 1-2 столовые ложки пищевой соды и смешайте с небольшим количеством воды, чтобы получилась паста. Пропорции можно немного варьировать в зависимости от того, насколько густой пасты вам нужно. Нанесите смесь на загрязненные участки и подошву, натрите ее старой зубной щеткой и дайте соде подействовать 5 минут. Затем просто промойте кроссовки водой.

Зубная паста

С помощью зубной пасты также можно легко и быстро избавиться от пятен и желтизны на своих кроссовках. Для этого нужно взять пасту, нанести ее на загрязненную обувь, распределить с помощью щетки и оставить на 5-10 минут. После этого вымойте кроссовки и дайте им высохнуть.

"Телеграф" писал ранее, как разносить новую обувь, чтобы она не натирала. Ваши пятки забудут о дискомфорте.