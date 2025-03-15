Допоможуть два домашні засоби: як швидко відбілити пожовклі кросівки

Повернути кросівкам білизну можна швидко та дешево

З настанням весни ми все частіше насолоджуватимемося сонячними днями, і настав час нарешті переходити на сезонне взуття. Кросівки – це не тільки зручний, але й стильний вибір. Ми вже поділилися порадами, як боротися з неприємним запахом з взуття, а тепер розповімо, як ефективно позбавити його від жовтизни.

На білих кросівках може з’являтися жовтизна через вплив вологи, бруду та контакту з певними хімічними речовинами. У матеріалі Pepina розповіли, як її можна позбутися в домашніх умовах.

Як відмити білі кросівки від жовтизни

Харчова сода

Цей засіб, мабуть, можна знайти на кожній кухні. Але враховуючи, що харчова сода має універсальні властивості, її часто використовують у побуті. Вона діє як природний відбілювач, тому допоможе повернути білим кросівкам колишній вигляд і вони будуть як новенькі.

Що для цього потрібне? Візьміть 1-2 столові ложки харчової соди й змішайте з невеликою кількістю води, щоб вийшла паста. Пропорції можна трохи варіювати залежно від того, наскільки густа паста вам потрібна. Нанесіть суміш на забруднені ділянки та підошву, натріть її старою зубною щіткою і дайте соді подіяти 5 хвилин. Потім просто промийте кросівки водою.

Зубна паста

За допомогою зубної пасти також можна легко і швидко позбавитися плям і жовтизни на своїх кросівках. Для цього потрібно взяти пасту, нанести на забруднене взуття, розподілити за допомогою щітки й залишити на 5-10 хвилин. Після цього вимийте кросівки та дайте їм висохнути.

"Телеграф" писав раніше, як розносити нове взуття, щоб воно не натирало. Ваші п’яти забудуть про дискомфорт.