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Сделайте это в День весеннего равноденствия, и будете счастливы весь год

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
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Автор
Что нужно сделать в День весеннего равноденствия Новость обновлена 20 марта 2025, 10:33
Что нужно сделать в День весеннего равноденствия. Фото Freepik

Это день обновления и прощания с негативом

Сегодня, 20 марта, в Украине наступает День весеннего равноденствия: сутки, когда день и ночь продолжаются одинаково. В древности праздник означал обновление природы и окончательный приход весны.

Весеннее равноденствие – это астрономическое явление, когда Земля занимает такое положение вокруг Солнца, что оно освещает экватор. Так в Северном полушарии наступает астрономическая весна, поэтому с этого момента дни становятся длиннее, тогда как ночи — короче.

Весеннее равноденствие ежегодно выпадает в один из дней в период с 19 по 21 марта. А все потому, что календарный год насчитывает 365,24 дня, а не 365. В 2025 году равноденствие приходится на 20 марта и состоится в 11:01 по киевскому времени.

Что нужно сделать в День весеннего равноденствия

День весеннего равноденствия считается возможностью обновить свою жизнь и избавиться от всего лишнего. В этот праздник важно поддерживать гармонию с собой и миром. Следует поблагодарить Вселенную за все, что у вас есть, а также простить все образы и отпустить негатив. Это хорошая возможность избавиться от страха, лени, зависти и других негативных эмоций.

День весеннего равноденствия что делать
В этот день люди очищаются от негатива, фото Freepik

Рекомендуется избавиться от лишних вещей, отдать что-то на благотворительность, убрать в квартире и доме и навести порядок в пространстве. Также в старину наши предки в этот день выпекали сдобу в виде жаворонков, встречая весну. Вода в этот день также считается целебной, поэтому утром люди обливались, чтобы укрепить своё здоровье.

Что нельзя делать в День весеннего равноденствия

  • Не стоит пересаживать цветы, потому что погибнут.
  • Запрещено ссориться, лениться, говорить о ком плохо.
  • Отложите переезд на другой день, потому что ничего хорошего из этого не выйдет.
  • Нельзя долго лежать в постели, потому что не будете иметь сил.

Приметы в День весеннего равноденствия

  • Увидели птиц — урожай будет большим.
  • Наши предки заметили, если в этот день мороз, то весна будет холодной.
  • Если в День весеннего равноденствия тепло и солнечно, то в следующие 40 дней будет такая же погода.

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