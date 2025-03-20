Зробіть це у День весняного рівнодення, і будете щасливими увесь рік

Це день оновлення та прощання з негативом

Сьогодні, 20 березня, в Україні настає День весняного рівнодення: доба, коли день і ніч тривають однаково. У давнину свято означало оновлення природи та остаточний прихід весни.

Весняне рівнодення — це астрономічне явище, коли Земля займає таке положення навколо Сонця, що воно освітлює екватор. Так у Північній півкулі настає астрономічна весна, тому з цього моменту дні стають довшими, тоді як ночі — коротшими.

Весняне рівнодення щороку припадає в один із днів у період з 19 по 21 березня. А все тому, що календарний рік налічує 365,24 дні, а не 365. У 2025 році рівнодення припадає на 20 березня і відбудеться об 11:01 за київським часом.

Що треба зробити у День весняного рівнодення

День весняного рівнодення вважається можливістю оновити своє життя та позбутися всього зайвого. У це свято важливо підтримувати гармонію з собою і світом. Варто подякувати Всесвіту за все, що у вас є, а також пробачити всі образи та відпустити негатив. Це хороша нагода позбутися страху, ліні, заздрості та інших негативних емоцій.

У цей день люди очищуються від негативу, фото Freepik

Рекомендується позбутися зайвих речей, віддати щось на благодійність, поприбирати у квартирі та будинку і навести лад у просторі. Також у давнину наші предки цього дня випікали здобу у вигляді жайворонків, зустрічаючи весну. Вода у цей день теж вважається цілющою, тому зранку люди обливалися, аби зміцнити своє здоров'я.

Що не можна робити у День весняного рівнодення

Не варто пересаджувати квіти, бо загинуть.

Заборонено сваритися, лінуватися, говорити про когось погано.

Відкладіть переїзд на інший день, бо нічого хорошого з цього не вийде.

Не можна довго лежати у ліжку, бо не будете мати сил.

Прикмети у День весняного рівнодення

Побачили птахів — урожай буде великим.

Якщо у цей день є мороз — далі буде холодно.

Якщо у День весняного рівнодення тепло й сонячно, то наступних 40 днів буде така ж погода.

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