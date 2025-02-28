Календарь питания в Великий пост: что нельзя есть в этот период

В Великий пост действуют строгие ограничения в пище

В понедельник, 3 марта, сразу после завершения Масленицы, начинается Великий пост к Воскресению Господню. Это самый длинный пост в году, который длится 48 дней. В 2025 году он завершится 19 апреля.

Великий пост – это период, во время которого верующие очищают тело и душу до большого праздника – Воскресения Христова. В эти дни действуют некоторые ограничения: запрещается сплетничать, врать, совершать зло, думать о плохом, обижать кого-то, развлекаться. Вместо этого нужно много молиться, каяться в грехах, ходить в храм.

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В то же время в Великий пост действуют строгие ограничения в пище, чтобы обновиться к Пасхе:

В первый день поста, который называется Чистым понедельником, и в Великую пятницу 18 апреля вообще нельзя есть. Разрешается только пить воду. Это необходимо, чтобы проявить любовь к Богу и духовно очиститься.

В течение первой недели поста, со вторника по пятницу, действует сухое питание. Это дни поста, которые считаются самыми суровыми. Запрещено есть приготовленную пищу, можно фрукты, овощи, орехи, семена, постный хлеб, сухофрукты и компоты без добавления сахара. Масло добавлять в пищу нельзя.

Суббота и воскресенье являются "легкими" днями в плане поста. В эти дни разрешается есть блюда с маслом, а в воскресенье даже можно позволить себе немного вина.

В течение следующих недель, в понедельник, среду и пятницу, снова действует сухое питание. Ограничиваемся только фруктами, овощами, орехами, семенами. Блюда готовить нельзя.

Во вторник и четверг некоторые запреты отменяются. Можно есть горячие блюда, но без добавления масла. Это могут быть разные виды круп – гречка, булгур, рис, макароны, овощи, супы и другие постные блюда.

25 марта – в Благовещение и 13 апреля – в Вербное воскресенье можно есть рыбу и пить вино.

В последнюю неделю поста, с понедельника по субботу, действует полное сухое питание. То есть, во вторник и четверг тоже нельзя есть горячих блюд. В Великую пятницу запрещается употреблять пищу.

На протяжении Великого поста вообще нельзя употреблять мясо, молочные продукты, яйца, крепкий алкоголь. Рыбу также большинство дней нельзя есть.

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