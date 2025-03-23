Даже черные коты боятся перебегать дорогу: злободневные мемы о жизни в Украине

Даже черные кошки не рискуют перебегать украинцам дорогу

Полномасштабная война стала испытанием не только самой Украины, но и психического здоровья ее граждан. Постоянные тревоги, потери, неопределенность будущего все это ежедневно влияет на психологическое состояние украинцев. Но, несмотря на тяжелые обстоятельства, народ находит уникальные механизмы выживания и адаптации.

Одним из мощнейших психологических инструментов стал специфический военный юмор. Мемы, шутки и иронические высказывания превратились в своеобразную форму коллективной терапии. Через них украинцы проговаривают травматический опыт, снижают уровень тревоги и объединяются вокруг общего понимания ситуации.

"Телеграф" собрал среди них те, которые лучше всего, по нашему мнению, иллюстрируют уровень "повреждения" ментального здоровья из-за войны и проблем, возникающих на этой почве.

Впрочем, ежедневная работа и куча обязанностей могут иметь своеобразный отвлекающий эффект. Однако порой, видимо, помогает только спрятаться, как котик в следующем меме.

Это лучшее решение всех проблем украинцев. Некоторые предлагают еще туда добавить президента США Трампа с открытым поддерживающим его американским миллиардером Илоном Маском. Ну и Tesla, куда же без Тесла.

Ранее "Телеграф" также писал, что Келлог попал в мемы новым заявлением о Трампе и конце войны за 24 часа.