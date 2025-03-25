"Манифест 42" инициировал петицию с призывом к Владимиру Зеленскому подписать закон о добросовестном приобретателе

Исполнительный директор общественного движения "Манифест 42", офицер Сил обороны Украины Андрей Семидидько инициировал петицию к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом подписать закон №12089 о добросовестном приобретателе. Он предусматривает запрет на обжалование перехода государственной собственности в частную, если он произошел более 10 лет назад.

"В 2000-х и 2010-х годах, "услугу" взлома документов на собственность заказывали у силовиков и судей — профессиональные рейдеры и финансово-промышленные группы олигархов, которые стояли за ними и "заказывали" предприятия в свой портфель. Сегодня, в условиях очередного передела собственности, сформировалась каста тыловых силовиков из БЭБ, ДСР, Нацполиции, СБУ, Прокуратуры, ГБР, Налоговой, НАБУ, судей всех уровней, которые связаны родственными и клановыми связями. Их объединяет главный интерес — создание проблем действующему бизнесу любого масштаба для принуждения к уплате отступных", — отмечает Андрей Семидидько в своей колонке на Бизнес Цензоре, где аргументирует инициирование петиции.

"Во всей собственности на постсоветском пространстве есть одна "родовая травма" — процедура перехода из государственной в частную. По желанию или под заказ правоохранители всегда могут найти недостатки в процедуре оценки при приватизации, ошибки при оформлении документов на здания в БТИ, нарушения при отводе земель, выпуске акций предприятия.И этой уязвимостью в Украине в последние годы активно пользуется каста тыловых мародеров", — отметил Андрей Семидидько.

13 марта 2025 года Верховная Рада одобрила в целом изменения в Гражданский кодекс Украины об усилении защиты прав добросовестного приобретателя (законопроект №12089). Пока документ находится на подписи у президента Украины.