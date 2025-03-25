"Маніфест 42" ініціював петицію із закликом до Володимира Зеленського підписати закон про добросовісного набувача

Виконавчий директор громадського руху "Маніфест 42", офіцер Сил оборони України Андрій Семидідько ініціював петицію до президента України Володимира Зеленського із закликом підписати закон №12089 про добросовісного набувача. Він передбачає заборону на оскарження переходу державної власності у приватну, якщо він відбувся понад 10 років тому.

"У 2000-х і 2010-х роках, "послугу" зламу документів на власність замовляли у силовиків і суддів — професійні рейдери та фінансово-промислові групи олігархів, які стояли за ними та "замовляли" підприємства до свого портфеля. Сьогодні, в умовах чергового переділу власності, сформувалася каста тилових силовиків з БЕБ, ДСР, Нацполіції, СБУ, Прокуратури, ДБР, Податкової, НАБУ, суддів усіх рівнів, які пов’язані родинними та клановими зв’язками. Їх об’єднує головний інтерес — створення проблем чинному бізнесу будь-якого масштабу задля примусу до сплати відступних", — відзначає Андрій Семидідько у своїй колонці на Бізнес Цензорі, де аргументує ініціювання петиції.

"У всієї власності на пострадянському просторі є одна "родова травма" — процедура переходу з державної у приватну. За бажання чи під замовлення, правоохоронці завжди можуть знайти недоліки у процедурі оцінки під час приватизації, помилки при оформленні документів на будівлі в БТІ, порушення під час відведення земель, випуску акцій підприємства. І цією вразливістю в Україні останніми роками активно користується каста тилових мародерів", — зауважив Андрій Семидідько.

13 березня 2025 року Верховна Рада схвалила в цілому зміни до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача (законопроєкт №12089). Наразі документ перебуває на підписі у президента України.