Зоопарки, летние лагеря и даже путешествие в далекое прошлое: чем "занять" ребенка на каникулах в Киеве

Не обязательно целую неделю сидеть дома

В Киеве ориентировочно с 24 по 30 марта школьники уйдут на весенние каникулы. Поэтому многие родители уже сейчас начали задумываться о том, как бы спланировать это время так, чтобы дети не сидели целую неделю уткнувшись в мониторы гаджетов.

И если с идеями все совсем туго, то "Телеграф" собрал несколько вариантов того, чем "занять" ребенка на целую неделю. При этом далеко от столицы уезжать не понадобится.

Например, детей 6-10 лет можно отправить в дневной лагерь "b.Game camp" от КМDШ, где они будут заниматься образовательной активностью, погрузившись в тему футуризма.

Если ваше чадо в возрасте 6-11 лет и жить не может без передовых технологий, то возможно ему будет интересно провести время в дневном IT-лагере RoboUA.

RoboUA

RoboUA

В качестве альтернативы варианту выше можно также рассмотреть IT-лагерь Main School. Детей туда набирают в группах 6-9 лет и 10-14 лет, а организаторы говорят, что гаджетов будет немного.

Main School

Main School

Однако если вы хотите провести с детьми выходные, вместо того, чтобы отправлять его в детский лагерь, то есть и другие варианты. Например, можно окунуться в атмосферу древней Руси в развлекательном парке "Древний Киев" в селе Копачов (45 минут от столицы).

А в эко-парке "Долина страусов" (Ясногородка) можно посмотреть на экзотических птиц и не только.

Если страусы выглядят недостаточно экзотическими, то в Рожнах есть целая банановая ферма.

Кроме того, под Киевом в селе Демидов есть зоопарк "XII месяцев" с животными со всего мира, включая бегемота и жирафов. При этом там даже есть игровые площадки для детей и образовательные программы. Зоопарк работает круглый год.

Напомним, каникулы весной в 2025 году будут проходить в разные даты в зависимости от области. Это связано с вопросами безопасности и другими факторами, вроде вспышек сезонных болезней.