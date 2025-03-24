Не только на поезде. Как можно добраться в другой город во время сбоя в "Укрзализныце"

Есть несколько вариантов

Купить билеты на региональные и международные рейсы украинцы могут не только через "Укрзализныцу", серверы которой подверглись кибератаке. Ведь попасть в нужный город можно с помощью автобуса, попутки или такси.

"Телеграф" расскажет, как и где купить билеты на региональные рейсы. Заметим, что воспользоваться поездами украинцы могут, но пока не доступна покупка билетов через любые приложения.

Альтернатива поездам "Укрзализныци"

Одной из самых распространенных альтернатив поезда есть автобусы. Купить билеты на нужные рейсы можно онлайн или в кассах городских автовокзалов. Обычно добираться автобусом в нужный город быстрее, однако стоимость билетов в разы выше. К примеру, билет на поезд из Днепра в Киев стоит от 400 грн (речь идет о плацкарте), а на автобус — от 700 грн.

Продолжительность дороги автобусом составляет до 8 часов, а на поезде — до 10 часов. Однако "Укрзализныця" предлагает скоростные поезда "Интерсити", на которых до Киева можно доехать за 6 часов.

Кроме автобусов, можно использовать попутные автомобили, в поиске которых помогает BlaBlaCar. Его основное преимущество – поездка в нужное место без остановок. Ведь поезда и автобусы тратят много времени на остановки на определенных станциях. Стоимость дороги на попутном авто немного дороже автобусной поездки. К примеру, из Днепра в Киев на машине можно доехать за 700–1500 грн.

Если же речь идет о поездках на небольшие расстояния, как на электричке, можно воспользоваться услугами такси. Однако путешествие на дальние расстояния обойдется в разы дороже.

Заметим, что поезда "Укрзализныци" курсируют без перебоев, но сейчас купить билеты онлайн невозможно, однако это можно сделать в кассах. Если же такой возможности нет, пассажирам советуют идти сразу к нужному поезду, проводники знают как решить эту ситуацию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в первые часы сбоя в "Укрзализныце" на вокзале Киева образовались огромные очереди.