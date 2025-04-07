В Киеве продают эксклюзивную кошку с окраской "голубое золото"

Кошка такой расцветки стоит несколько десятков тысяч гривен

Британская короткошерстная кошка – одна из популярных пород. В Украине самые дорогие кошки окраски "золотая шинишила", однако эта порода имеет и другие интересные цветовые решения.

Так, в столице продают кошку с окраской "голубое золото". "Голубое золото" у кошек — это поэтическое название редкой окраски шерсти, сочетающее теплые золотистые тона с холодным голубым оттенком. Чаще этот цвет у британских короткошерстных, шотландских вислоухих и персидских кошек.

За кошку просят немало

Эта окраска формируется благодаря сочетанию гена превращения голубого (Delution) цвета и золотистого (golden) тона. Волоски у кошек такой окраски имеют по несколько оттенков на каждом, поэтому возникает эффект мерцания.

Кошки с таким цветом шерсти выглядят очень мягким, почти пудровым видом — будто их немного припылили золотистым напылением. За кошку просят 700$, что по курсу на 7 апреля — 28 490 грн. Однако это не предел. На украинских маркетплейсах можно встретить объявление и за 900 € котенка. Это 40 230 грн. Котика продают в разводку с документами.

Цена на котенка редкого цвета

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие три породы кошек самые дорогие в мире. В Украине они встречаются не так часто, ведь производны от диких кошек.