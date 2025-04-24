Пенсионерам могут блокировать карты из-за долгов за коммуналку

Пенсионеру из Харькова заблокировали счет для пенсии из-за долга за тепло — и это законно даже во время военного положения

Из-за долгов, в том числе и коммунальных, исполнительная служба может заблокировать счета и карточки. Это касается и карт, куда поступают пенсия и другие виды социальных выплат.

С такой ситуацией столкнулся пенсионер в Харькове, обратившийся за юридической помощью онлайн. Ему заблокировали пенсионный счет из-за долга перед теплосетями. Юрист Владислав Дерий объясняет, что подобная ситуация законом не запрещена. Есть два варианта действий.

Разблокировать карту можно, взяв справку из банка и Пенсионного фонда, что эта карта используется для начисления пенсии и обратиться к исполнителю за разблокировкой. Обратиться к исполнителю за разблокирование счета на 16 тысяч грн, это можно сделать для любого счета.

Пенсионеры также могут уладить ситуацию с поставщиками коммунальных услуг напрямую, реструктуризировав или погасив долг. После погашения долгов, в случае затруднительной ситуации с финансами можно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о получении субсидии.

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