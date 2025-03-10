За долги могут заблокировать карты и счета: как это исправить

Для юридических и физических лиц разные условия

И частные исполнители, и государственная исполнительная служба могут блокировать все счета должников. Деньги будут автоматически списываться для погашения долгов или кредитов. Под арест могут попасть даже зарплатные карты и соцвыплаты.

Помощник адвоката Илья Колесник отмечает, что еще до блокировки счетов посылается сообщение об аресте. Ему предшествует накопление задолженности и вынесение решения исполнительной службой. Полностью разблокировать карты можно только двумя способами :

уплатив долг

договорившись со взыскателем о реструктуризации или исполнительной службой о рассрочке платежа.

Также, если арест неправомерен, всегда есть возможность защитить свои интересы в суде. Если долг действительно есть, и заблокированные деньги являются единственным источником существования, есть возможность частично ими пользоваться.

Использовать можно:

для физических лиц — сумму двух минимальных зарплат (по состоянию на март — 16 тысяч грн), налоги и сборы

— сумму двух минимальных зарплат (по состоянию на март — 16 тысяч грн), налоги и сборы для юридических и самозанятых лиц – на зарплату (не более пяти минималок на каждого работника) и налоги.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что именно означает " списание долгов ". Чтобы простили хотя бы часть долга, нужно принять определенные меры.