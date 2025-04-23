Долговая ловушка: сколько украинцев берут кредиты, чтобы дожить до зарплаты

Как можно погасить долг и улучшить кредитные условия, если денег мало

Все больше украинцев используют кредиты, чтобы получить быстрые деньги на срочные нужды. Однако долги накапливаются и человек может даже потерять имущество из-за них.

Как рассказала LIGA.Life финансовая советница и телеведущая Марина Абрамович, большинство кредитов (более 50%) украинцы принимают на медицинские нужды — услуги и лекарства. Чуть меньше 30% — на современную технику, тогда как у 20-25% украинцев долг кредитным учреждениям, чтобы хватило на "доживание" до зарплаты.

Финансистка отмечает, что от частого использования кредитов появляется привычка жить в долг. Для того чтобы долг можно было выплатить, кредитные обязательства не должны превышать менее трети дохода.

Относительно кредитной нагрузки на бюджет рекомендую не превышать лимит в 30% от дохода

Как погасить кредит, когда денег мало

Абрамович отмечает: нужно не паниковать и действовать планомерно. Первое — уведомить банк о тяжелом финансовом состоянии и необходимости реструктуризации долга. Другим вариантом можно попытаться изменить условия договора или попросить о пролонгации долга. Главное — не набрать новые кредиты для погашения предыдущих.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что если банк пошел на встречу и часть долга аннулировал — это нужно декларировать в налоговой. Есть предел, после которого по прощенному долгу нужно платить налоги.