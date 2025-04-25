Тепла не будет? Украину вскоре накроет сильный холод (карта)

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Погода в Украине последние несколько недель теплая. Однако в начале мая столбики термометров опустятся до +1 градуса.

Такие данные приводит сайт Ventusky. Синоптики предупреждают о необычно холодной погоде, которая ожидается 5 мая 2025 года.

По данным метеорологических служб, температура в западных областях резко снизится до аномальных +1. Это чрезвычайно низкий показатель для этого времени года.

В то время как в южных регионах, в частности в Одессе, будет держаться относительно теплая погода с температурой около +13, в Киеве и Харькове ожидается только +5 градусов тепла.

На следующий день 6 мая 2025 г. ожидается определенное улучшение погодных условий по сравнению с предыдущим днем. В Киеве температура поднимется до +6, во Львове до +9, а в Одессе достигнет +10 градусов тепла.

Несмотря на положительную динамику, синоптики отмечают, что такие температурные показатели остаются аномально низкими как для мая.

Ранее "Телеграф" писал , что на смену по-настоящему летнему теплу в Украину придут сильные дожди и грозы, которые принесут с собой похолодание.