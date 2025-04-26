Поминальные дни в СССР. Как отмечали и что запрещала власть (фото)

В городах власти строго контролировали все религиозные события

В Советском Союзе было много запретов и антирелигиозных действ. Однако затрагивали ли они Поминальное воскресенье и как в СССР его отмечали.

"Телеграф" ответит на эти вопросы и покажет фото поминальных дней СССР. Заметим, что с начала образования Союза власти прилагали много усилий, чтобы вычеркнуть религию из жизни граждан.

Именно поэтому Пасху, Рождество и другие праздники либо пытались отменить совсем, либо подстраивали под пропаганду. Однако это же касалось и Радовницы — поминального воскресенья. В больших городах власти пытались навязать людям мысль, что ходить на кладбище через неделю после Пасхи не современно. А людей, которые все же решались на это, не редко ждали неприятности.

Возможно, если бы граждане просто приходили к могилам родственников проблем не было, но после Пасхи они устраивали там настоящее застолье с куличами. Из-за такой прямой привязки к религии в СССР пытались запретить Равдоницу. Однако в селах люди все же более свободно отмечали этот день. В некоторых городах день памяти умерших существовал, но его подавали в светском ключе без религиозной символики.

Кроме того, оригинальная Радовница включала в себя панихиду с чтением молитвы, что в Союзе было запрещено. И благодаря пропаганде уже ближе к 90-м люди перестали так отмечать поминальное воскресенье. Но, как любой праздник, этот день граждане любили, поэтому даже фотографировались на кладбищах.

Заметим, что раньше у каждого семейного захоронения ставили столик и скамейки, чтобы на Гробки можно было посидеть и помянуть умерших.

Ранее "Телеграф" рассказывал, ходили ли в СССР на Пасху в церковь и как праздновали.