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Наркотики, оргии и избиения: куда исчез самопровозглашенный "апостол" Мунтян

Автор
Виктория Козар
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Автор
Где сейчас основатель центра "Возрождение" Владимир Мунтян
Где сейчас основатель центра "Возрождение" Владимир Мунтян. Фото Коллаж "Телеграфа"

"Апостола" обвиняли в изнасиловании и избиении

Владимир Мунтян — бизнесмен,самопровозглашенный "апостол", а также основатель одной из самых больших религиозных сект Украины под названием "Духовный центр "Возрождение". Его обвиняли в финансовых махинациях и побоях. Впоследствии Мунтян исчез из украинского информационного пространства. Также мы рассказывали, где сейчас бывший министр культуры Вячеслав Кириленко.

"Телеграф" расскажет, чем отметился самопровозглашенный "апостол", главные скандалы с его участием, а также, где он сейчас.

Что известно о Владимире Мунтяне

Мунтян родился в 1972 году в Днепре. В подростковом возрасте имел наркотическую зависимость. В молодости его приговорили к 3 годам лишения свободы из-за воровства. Наказание отбывал в Кривом Роге.

После выхода из тюрьмы Мунтян начал посещать Молитвенный дом протестантов. При храме действовал библейский колледж, где учился Владимир. Оттуда его направили на миссию основания храма в Перещепино Днепровской области. Впрочем, церковь пятидесятников исключила Мунтяна из своих членов за непослушание и изменение учения.

Владимир Мунтян что известно
Мунтяна исключали из церкви пятидесятников, фото из сети

После этого Владимир создал новую церковь в Новомосковске тоже на Днепровщине. В 2002 году Мунтян открыл церковь в Днепре, где стал старшим пастором. Тогда он приобрел дома в Новоалександровке и Обуховке.

В 2011 году Мунтян открыл свою религиозную секту в Киеве и затем провозгласил себя 13 апостолом. Постепенно он расширял сеть филиалов секты не только в Украине, но и в России и Беларуси. В общей сложности их насчитывалось до 320. В этих сектах мужчина "исцелял" от болезней и якобы снимал родовые проклятия. Некоторые даже продавали свои квартиры, автомобили и драгоценности и несли средства церкви "Возрождение".

Владимир Мунтян Центр Возрождения
Мунтян открыл религиозные секты по всей Украине, фото из сети

Мунтян распространял месседжи российской пропаганды, в частности о "братстве" украинцев и россиян: "Мы не враги, нам нельзя воевать, нам нельзя смотреть друг на друга как на врага. Все это проявления дьявола. Как бывает в семье, когда поссорить двух братьев…".

Бывший бухгалтер церкви "Возрождение" Лина Слободенюк сообщила, что Мунтян употреблял психотропные вещества, а также избивал своих работников: "Не было ни одного члена в команде, которого бы он ни бил, хотя бы однажды. Все в это попадали. Как будто очередь была, кто следующий. И вот настало мое время".

Владимир Мунтян наркотики
Мунтян употреблял наркотики, фото из сети

Экс-помощница Мунтяна Наталья Бессонова рассказывала, что Мунтян изменился в худшую сторону после того, как начал употреблять кокаин в 2018 году. Более того, "апостол" избил женщину, несмотря на то, что она была беременна. Также пострадал ее муж: ему выбили передние зубы.

"Такое впечатление, что в него вошел демон. Он начал выходить на сцену в каком-то очень странном состоянии. Люди это видели. Когда он увидел, что я говорю с ним на равных, он начал меня избивать. Я говорю ему: "Нельзя, я — беременная". — Нас продолжили избивать", — говорила она.

Владимир Мунтян секта
Мунтян избивал своих работников, фото из сети

Слободенюк отметила, что Мунтян обвинил ее в исчезновении денег и стал ее избивать. Это продолжалось несколько часов, после чего он угрожал женщине ножом и пытался выдавить ей глаза. Бухгалтер с поломанными ребрами сбежала от мошенника и подала заявление в полицию.

В 2020 году Мунтян вел проповеди из Таиланда, куда отправился с членами секты. Там у него обнаружили 4 виллы. Экс-директор церковного телеканала "Возрождение" Алина Радионова рассказала, что на острове он проводил оргии с употреблением наркотиков. Впоследствии Мунтян и команду обвинили в нарушении миграционной политики, незаконном ведении трансляций, нарушении правил карантина. Полтора месяца они сидели в местной тюрьме, после чего депортировали их пожизненно.

Где сейчас Владимир Мунтян

В начале вторжения россиян Мунтян стал распространять видео с "молитвами", чтобы война закончилась. Однако он не признавал Россию страной-агрессором и не освещал ее преступления в Украине. В одном из роликов он рассказал, что помогает с реабилитацией военных и онкобольным детям, но не показал доказательства. Вместо этого "Пастор" похвастался роскошным автомобилем Ferrari Roma 2024 года за 300 тысяч долларов, который получил в подарок.

Где сейчас Владимир Мунтян
Мунтян хвастался дорогой машиной, скриншот из инстаграма

Сейчас Мунтян живет за границей, неизвестно, где именно, однако он часто показывает себя у океана. Мужчина продолжает "проповедовать" веру в Бога, рассказывает о силе, изменении мышления и достижении целей. Обычно он записывает ролики в инстаграме, а также иногда выступает на оффлайн-мероприятиях.

Чем сейчас занимается Владимир Мунтян
Мунтян продолжает "проповедовать", фото из инстаграма
Где сейчас Владимир Мунтян
Мунтян, несмотря на все скандалы, продолжает говорить о духовности, фото с инстаграма
Куда исчез Владимир Мунтян
Мунтян часто показывает себя у океана, фото с инстаграма

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас бывшая народный депутат и врач Ольга Богомолец. Она критиковала медреформу Ульяны Супрун.

Теги:
#Деятельность #Владимир Мунтян