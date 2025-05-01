День жен-мироносиц 2025: что это за праздник и когда он отмечается

В этот день принято поздравлять женщин — матерей и жен

День жен-мироносиц – это праздник с плавающей датой, который привязан к Пасхе. Он отмечается во второе воскресенье после большого церковного праздника Пасхи. В 2025 году День жен-мироносиц припадает на 4 мая.

"Телеграф" расскажет, что это за праздник День жен-мироносиц, кто его отмечает и кого нужно поздравлять.

День жен-мироносиц — что известно о празднике

День жен-мироносиц — это праздник, который отмечают христиане восточного обряда, он аналогичен привычному большинству украинцев празднику 8 марта, пишет liga.net. В этот день прославляют женщин — матерей и хранительниц семейного очага.

Считается, что женщины-мироносицы — это первые женщины, которые последовали за учениями и проповедями Иисуса Христа во время его земной жизни. Также мироносицами называют тех женщин, которые были рядом со Спасителем во время его страданий, а потом несли миро ко гробу Господнему.

Самая известная из женщин-мироносиц Мария Магдалина. Это она первой увидела чудо Воскресения Христового. Именно женщины-мироносицы сообщили апостолам о Воскресении Спасителя.

В этот день есть традиция поздравлять и прославлять женщин. Им дарят подарки, говорят слова благодарности, проявляют заботу и любовь. Сами женщины в этот день собираются за праздничным столом и также поздравляют друг друга.

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