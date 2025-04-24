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Когда будем праздновать Вознесение Господне: церковный календарь на май 2025

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
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Автор
Церковный календарь на май 2025 года Новость обновлена 24 апреля 2025, 09:59
Церковный календарь на май 2025 года. Фото Телеграф

Узнайте новые даты праздников по новоюлианскому стилю

В мае 2025 года украинцы будут отмечать многие важные события, включая несколько церковных праздников. Но следует учитывать, что с 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) перешла на новый календарь, поэтому даты всех церковных праздников сместились на две недели.

В последнем месяце весны мы будем отмечать один из двенадцати самых больших праздников — Вознесение Господне. Его дата переходная и зависит от даты празднования Пасхи, которая в 2025 году выпала на 20 апреля. "Телеграф" подготовил для вас церковный календарь на май.

Церковные праздники в мае 2025:

  • 9 мая — Перенесение мощей святителя Николая Чудотворца;
  • 11 мая — Равноапостольных Кирилла и Мефодия;
  • 25 мая — Третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя;
  • 29 мая — Вознесение Господне
Церковный календарь на май 2025 года
Церковный календарь на май 2025 года

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда День матери в 2025 году в Украине. И будет ли выходной в этот день.

Теги:
#Праздники #Май #Вознесение Господне #Церковный календарь