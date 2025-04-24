Когда будем праздновать Вознесение Господне: церковный календарь на май 2025
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Узнайте новые даты праздников по новоюлианскому стилю
В мае 2025 года украинцы будут отмечать многие важные события, включая несколько церковных праздников. Но следует учитывать, что с 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) перешла на новый календарь, поэтому даты всех церковных праздников сместились на две недели.
В последнем месяце весны мы будем отмечать один из двенадцати самых больших праздников — Вознесение Господне. Его дата переходная и зависит от даты празднования Пасхи, которая в 2025 году выпала на 20 апреля. "Телеграф" подготовил для вас церковный календарь на май.
Церковные праздники в мае 2025:
- 9 мая — Перенесение мощей святителя Николая Чудотворца;
- 11 мая — Равноапостольных Кирилла и Мефодия;
- 25 мая — Третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя;
- 29 мая — Вознесение Господне
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда День матери в 2025 году в Украине. И будет ли выходной в этот день.