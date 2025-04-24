Когда будем праздновать Вознесение Господне: церковный календарь на май 2025

Узнайте новые даты праздников по новоюлианскому стилю

В мае 2025 года украинцы будут отмечать многие важные события, включая несколько церковных праздников. Но следует учитывать, что с 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) перешла на новый календарь, поэтому даты всех церковных праздников сместились на две недели.

В последнем месяце весны мы будем отмечать один из двенадцати самых больших праздников — Вознесение Господне. Его дата переходная и зависит от даты празднования Пасхи, которая в 2025 году выпала на 20 апреля. "Телеграф" подготовил для вас церковный календарь на май.

Церковные праздники в мае 2025:

9 мая — Перенесение мощей святителя Николая Чудотворца;

— Перенесение мощей святителя Николая Чудотворца; 11 мая — Равноапостольных Кирилла и Мефодия;

— Равноапостольных Кирилла и Мефодия; 25 мая — Третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя;

— Третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя; 29 мая — Вознесение Господне

Церковный календарь на май 2025 года

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