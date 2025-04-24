Календарь на май 2025: сколько праздников и выходных будет у украинцев

В этом месяце отмечается День матери и День Киева

В последний месяц весны в Украине будет много праздников, памятных дат и девять обычных выходных. В мае 2025 отмечаются и профессиональные праздники и некоторые церковные.

"Телеграф" подготовил календарь праздников и выходных на май 2025 года.

В мае нас ждет 22 рабочих дня и 9 выходных. В этом месяце отмечается День труда, День памяти, День матери, День Киева и много других праздников и памятных дат.

Календарь праздников на май 2025

1 мая — Международный день труда.

3 мая — Всемирный день свободы печати.

4 мая — Международный день пожарных.

6 мая — День пехоты.

8 мая — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

9 мая — День Европы.

11 мая — День матери.

12 мая — День медицинских сестер.

15 мая — День вышиванки, День семьи.

17 мая — День науки.

18 мая — День резервиста Украины.

20 мая — День банковских работников.

23 мая — День героев, День морской пехоты Украины.

24 мая — День славянской письменности и культуры.

25 мая — День Госслужбы спецсвязи и защиты информации, День Киева.

29 мая — Международный день миротворцев ООН.

31 мая — День работников издательств.

Ранее "Телеграф" публиковал церковный календарь на май 2025. Узнайте, когда будем праздновать Вознесение Господне.