Календарь на май 2025: сколько праздников и выходных будет у украинцев
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
В этом месяце отмечается День матери и День Киева
В последний месяц весны в Украине будет много праздников, памятных дат и девять обычных выходных. В мае 2025 отмечаются и профессиональные праздники и некоторые церковные.
"Телеграф" подготовил календарь праздников и выходных на май 2025 года.
В мае нас ждет 22 рабочих дня и 9 выходных. В этом месяце отмечается День труда, День памяти, День матери, День Киева и много других праздников и памятных дат.
Календарь праздников на май 2025
- 1 мая — Международный день труда.
- 3 мая — Всемирный день свободы печати.
- 4 мая — Международный день пожарных.
- 6 мая — День пехоты.
- 8 мая — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
- 9 мая — День Европы.
- 11 мая — День матери.
- 12 мая — День медицинских сестер.
- 15 мая — День вышиванки, День семьи.
- 17 мая — День науки.
- 18 мая — День резервиста Украины.
- 20 мая — День банковских работников.
- 23 мая — День героев, День морской пехоты Украины.
- 24 мая — День славянской письменности и культуры.
- 25 мая — День Госслужбы спецсвязи и защиты информации, День Киева.
- 29 мая — Международный день миротворцев ООН.
- 31 мая — День работников издательств.
Ранее "Телеграф" публиковал церковный календарь на май 2025. Узнайте, когда будем праздновать Вознесение Господне.