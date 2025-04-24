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Календарь на май 2025: сколько праздников и выходных будет у украинцев

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Узнайте сколько рабочих и выходных дней в мае Новость обновлена 24 апреля 2025, 10:29
Узнайте сколько рабочих и выходных дней в мае

В этом месяце отмечается День матери и День Киева

В последний месяц весны в Украине будет много праздников, памятных дат и девять обычных выходных. В мае 2025 отмечаются и профессиональные праздники и некоторые церковные.

"Телеграф" подготовил календарь праздников и выходных на май 2025 года.

В мае нас ждет 22 рабочих дня и 9 выходных. В этом месяце отмечается День труда, День памяти, День матери, День Киева и много других праздников и памятных дат.

Календарь праздников на май 2025

  • 1 мая — Международный день труда.
  • 3 мая — Всемирный день свободы печати.
  • 4 мая — Международный день пожарных.
  • 6 мая — День пехоты.
  • 8 мая — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
  • 9 мая — День Европы.
  • 11 мая — День матери.
  • 12 мая — День медицинских сестер.
  • 15 мая — День вышиванки, День семьи.
  • 17 мая — День науки.
  • 18 мая — День резервиста Украины.
  • 20 мая — День банковских работников.
  • 23 мая — День героев, День морской пехоты Украины.
  • 24 мая — День славянской письменности и культуры.
  • 25 мая — День Госслужбы спецсвязи и защиты информации, День Киева.
  • 29 мая — Международный день миротворцев ООН.
  • 31 мая — День работников издательств.
календарь на май 2025

Ранее "Телеграф" публиковал церковный календарь на май 2025. Узнайте, когда будем праздновать Вознесение Господне.

Теги:
#Календарь #Праздники #Выходные #Май