День дружин-мироносиць 2025: що це за свято і коли воно відзначається

Цього дня прийнято вітати жінок — матерів та дружин

День дружин-мироносиць або День жінок-мироносиць – це свято з плаваючою датою, яке прив’язане до Великодня. Він відзначається у другу неділю після великого церковного свята Великодня. У 2025 році День дружин-мироносиць припадає на 4 травня.

"Телеграф" розповість, що це за свято День дружин-мироносиць, хто його відзначає та кого треба вітати.

День жінок-мироносиць — що відомо про свято

День жінок-мироносиць — це свято, яке відзначають християни східного обряду, аналогічне звичному більшості українців святу 8 березня, пише liga.net. Цього дня прославляють жінок — матерів та хранительок сімейного вогнища.

Вважається, що жінки-мироносиці – це перші жінки, які пішли за вченнями та проповідями Ісуса Христа під час його земного життя. Також мироносицями називають тих жінок, які були поряд зі Спасителем під час його страждань, а потім несли миро до гробу Господнього.

Найвідоміша з жінок-мироносиць Марія Магдалина. Це вона першою побачила чудо Воскресіння Христового. Саме жінки-мироносиці повідомили апостолам про Воскресіння Спасителя.

Цього дня є традиція вітати та прославляти жінок. Їм дарують подарунки, кажуть слова подяки, виявляють турботу та любов. Самі жінки цього дня збираються за святковим столом та також вітають одна одну.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли День матері 2025 року. Чи буде вихідний цього дня для українців.