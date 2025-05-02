Какие тарифы не возрастут в ближайшие полгода

Часть тарифов может возрасти. Например, стоимость вывоза мусора

Тарифы не будут меняться, по крайней мере, еще шесть месяцев для некоторых видов коммунальных услуг. В частности, до 31 октября зафиксирован тариф 4,32 грн.

Эта стоимость относится к бытовым потребителям. Одновременно с этим не изменится и цена на газ. Ее продлили на год — зафиксировали до 30 апреля 2026 года. Это стоимость от НАК "Нефтегаз Украины". Более 98% домов украинцев получает газ по их тарифу "Фиксированный" — 7,96 грн за кубометр.

Тариф на газ зафиксирован на год

Как отметил нардеп Даниил Гетманцев, механизм возложения специальных обязанностей (ПСО) распространяется и на поставку газа производителям тепловой энергии и горячей воды. Он продлен до 31 октября 2025 года. Таким образом, тарифы на основные коммунальные услуги, в том числе тепло и горячую воду, не будут меняться как минимум в течение следующего полугодия, а по газу — до весны следующего года.

Тариф на горячую воду и отопление рассчитывается индивидуально и зависит не только от населённого пункта, но и от особенностей жилья. Например, если полотенцесушитель подключен к системе горячего водоснабжения — стоимость будет другая.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, кроме зафиксированных тарифов на часть коммунальных услуг, с 1 мая в Украине начинается ряд изменений. Например, появятся изумрудные светофоры, а бензин будут мешать со спиртом. Детали по ссылке: Что меняется с 1 мая в Украине