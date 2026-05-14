Укр

Он сделал это со своей машиной у дома — получил штраф: сколько и за что заплатит

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
За эти деньги можно купить хорошую продуктовую корзину Новость обновлена 14 мая 2026, 17:52
За эти деньги можно купить хорошую продуктовую корзину. Фото Коллаж "Телеграф"

Здесь не только бюрократическая подоплека

Многие украинские водители привыкли ухаживать за своим железным конем прямо под окнами собственной квартиры или во дворе частного дома. Казалось бы, что криминального в желании сэкономить на профессиональной мойке и самостоятельно навести марафет? Однако такая "хозяйственность" может вылететь в большую копейку.

За обычную мойку автомобиля в неназначенных для этого местах водителям грозит административная ответственность. Детальнее расскажет "Телеграф".

За что именно наказывают

В соответствии со статьей 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, мойках, ремонте или обслуживании транспортных средств на улицах, во дворах, на обочинах дорог и в других местах общего пользования запрещено. Закон разрешает только "экстренный" ремонт — например, если машина сломалась в пути и требует немедленного устранения неисправности для продолжения движения.

Мойка машин

Какая сумма штрафа

Нарушение правил благоустройства влечет наложение штрафа. В 2025 году сумма взыскания составляет от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Это значит, что за чистоту машины у подъезда придется уплатить до 1342 гривен.

Почему это запрещено

Запрет имеет не только бюрократическую, но и экологическую основу. Химические средства, остатки смазочных масел и тяжелые металлы стекают прямо в грунт или ливневую канализацию, которая не рассчитана на очистку такой воды. В зимний период вода после мытья мгновенно превращается в лед, что создает опасный каток для пешеходов и других авто. Ранее "Телеграф" писал, что в Украине начали штрафовать за сломанную сирень.

Теги:
#Штраф #Мойка автомобилей #Машина