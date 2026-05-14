Он сделал это со своей машиной у дома — получил штраф: сколько и за что заплатит
Здесь не только бюрократическая подоплека
Многие украинские водители привыкли ухаживать за своим железным конем прямо под окнами собственной квартиры или во дворе частного дома. Казалось бы, что криминального в желании сэкономить на профессиональной мойке и самостоятельно навести марафет? Однако такая "хозяйственность" может вылететь в большую копейку.
За обычную мойку автомобиля в неназначенных для этого местах водителям грозит административная ответственность.
За что именно наказывают
В соответствии со статьей 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, мойках, ремонте или обслуживании транспортных средств на улицах, во дворах, на обочинах дорог и в других местах общего пользования запрещено. Закон разрешает только "экстренный" ремонт — например, если машина сломалась в пути и требует немедленного устранения неисправности для продолжения движения.
Какая сумма штрафа
Нарушение правил благоустройства влечет наложение штрафа. В 2025 году сумма взыскания составляет от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Это значит, что за чистоту машины у подъезда придется уплатить до 1342 гривен.
Почему это запрещено
Запрет имеет не только бюрократическую, но и экологическую основу. Химические средства, остатки смазочных масел и тяжелые металлы стекают прямо в грунт или ливневую канализацию, которая не рассчитана на очистку такой воды. В зимний период вода после мытья мгновенно превращается в лед, что создает опасный каток для пешеходов и других авто.