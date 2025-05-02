Фонд Андрея Валерьевича Матюхи поддержал инициативу помощи пострадавшим семьям в Кривом Роге

Сумма помощи от Фонда Андрея Матюхи составила 1 миллион гривен

Фонд стал участником благотворительного сбора, инициированного ФК "Кривбасс", основной целью которого было предоставление финансовой помощи семьям детей, погибших в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года. Сумма помощи от Фонда Андрея Матюхи составила 1 миллион гривен.

Сбор был организован футбольным клубом "Кривбасс" в сотрудничестве с партнерами и представителями местного бизнеса. К этой инициативе присоединился и Матюха Андрей Валерьевич, основатель фонда, тем самым выразив поддержку семьям в момент наивысшего горя.

Поддержка была оказана в рамках благотворительной программы Фонда Андрея Матюхи "Внедрение комплексных инициатив помощи жертвам катастроф, вооруженных конфликтов и несчастных случаев". Программа предусматривает предоставление финансовой, медицинской, психологической и социальной поддержки.

"Сегодня наши усилия направлены на то, чтобы не оставить семьи один на один с трагедией и сделать все возможное для их поддержки. Мы понимаем, что никакая помощь не способна вернуть самое ценное — жизнь или здоровье близких. Но мы стремимся обеспечить необходимую поддержку и предоставить ресурсы для восстановления", — говорит основатель фонда Андрей Матюха.

Участие футбольного клуба "Кривбасс"

"Кривбасс" — известный украинский футбольный клуб, который был восстановлен в 2020 году. В прошлом году стал бронзовым призером и представлял Украину в еврокубках. Сегодня клуб активно проявляет себя не только на футбольном поле — "Кривбасс" не остается в стороне от общественно важных событий. Недавно клубом был организован масштабный сбор в помощь семьям погибших во время теракта в Кривом Роге.