Укр

Родина Путина пережила самую массированную атаку с начала войны. Пожар виден аж из Эстонии

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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NASA FIRMS зафиксировала тепловую аномалию на территории нефтяного порта этой ночью Новость обновлена 11 ноября 2026, 07:01
NASA FIRMS зафиксировала тепловую аномалию на территории нефтяного порта этой ночью. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

В Пулково задержали более 30 рейсов на вылет и отменили шесть, а в Усть-Луге аварийно отключилась трансформаторная подстанция

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В ночь на 11 ноября беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области России. После попаданий в портовой зоне вспыхнул масштабный пожар, над объектом поднялось зарево, которое видно за десятки км.

Ночная дорога, за лесополосой видны пламя и густой дым, съемка сквозь лобовое стекло автомобиля
Усть-луга является одним из ключевых экспортных узлов России на Балтике. Фото: Exilenova+ Источник: Exilenova+
Яркое пламя и густой дым над темными промышленными сооружениями ночью
Видны несколько очагов возгорания. Фото: Открытые источники

"Телеграф" рассказывает о результатах ночной атаки на Ленинградскую область. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о 146 сбитых над регионом БПЛА. По количеству дронов эта атака стала самой массированной для области с начала войны.

Ночное небо краснеет за голыми деревьями, рядом стоят автомобиль и зеленая фигура животного.
Зарево видно из Эстонии Фото: Открытые источники

Отметим, Ленинградская область особенно важна для главы РФ Владимира Путина, поскольку является его родиной. Он родился в советском Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург).

Зарево над Усть-Лугой видно за десятки километров

Дрозденко подтвердил попадание беспилотников в портовую зону и возгорание после удара. По его словам, пожар тушат. В Усть-Луге также произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции.

Внимание! Некоторые видео содержат ненормативную лексику

Жители региона сообщали о взрывах и работе противовоздушной обороны. Местные жители показали видео масштабный пожар из Кингисепского района Ленинградской области. Зарево видно в десятках километров от порта, в том числе из соседней Эстонии.

Сервис NASA FIRMS, отслеживающий пожары по всему миру, в эту ночь зафиксировал тепловую аномалию на территории нефтяного порта.

Порт Усть-Луга атакован 11 ноября 2026 года
Тепловая аномалия на территории порта. Карта: t.me/paperpaper

В Петербурге призывают прятаться, самолеты задерживают

В Невском районе Санкт-Петербурга из-за громкоговорителей предупреждали об опасности беспилотников на территории города. Жителей призвали перейти в безопасные места.

"Всем пройти в укрытия", – объявляли через громкоговорители в Невском районе.

В аэропорту Пулково более 30 рейсов задержаны на вылет, шесть отменены. На прилет задерживается около 20 рейсов, еще 18 находятся в статусе "ждите посадки".

Почему порт Усть-Луга важен для России

Усть-Луга – один из самых крупных морских торговых портов России и ключевых экспортных узлов страны на Балтике. Он расположен в Финском заливе, примерно в 100–150 км от Санкт-Петербурга, и работает с 2001 года.

Порт имеет терминалы для перевалки нефти, нефтепродуктов, угля, серы, минеральных удобрений, газового конденсата, СПГ и контейнерных грузов. Он имеет стратегическое экономическое значение для России и ее военно-промышленного комплекса.

Этой ночью Усть-Луга подверглась по меньшей мере девятой атаке за время войны. В марте 2026 года украинские беспилотники трижды попадали в порт. Тогда пожар на время затормозил его работу, а тушение длилось около недели — до 3 апреля. Следующие атаки беспилотников на порт прошли 6 июля, 14 августа и 1 сентября.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после одного из предварительных ударов россияне были вынуждены остановить транзит нефти в Усть-Лугу после атак украинских БПЛА.

Теги:
#Ленинградская область #Порт #Атака #Усть-луга