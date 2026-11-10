"АТБ" могут закрывать на час посреди рабочего дня: в чем причина
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Работу временно останавливают, чтобы дать генератору отдохнуть
Во время отключения электроэнергии магазины АТБ закрываются на час. Перерыв связан с работой резервного питания: оно обеспечивает магазин электричеством, когда в сети нет света.
9 ноября сообщалось, что, по данным пресс-службы АТБ, магазин проработал на генераторе шесть часов, а затем сделал перерыв. Покупателям сообщали, когда магазин возобновит работу, и подсказывали, где находится ближайший магазин сети.
О перерывах в работе АТБ во время отключений электричества рассказывает "Телеграф" со ссылкой на сотрудника торговой сети.
Генератор не может работать одинаково долго в любых условиях: допустимое время непрерывной нагрузки зависит от модели и требований производителя. Во время работы оборудование нужно охлаждать и периодически останавливать для технических пауз.
Работу магазинов осложняют длительные отключения электроэнергии. Иногда света нет по 12-15 часов. Даже после восстановления электроснабжения напряжение в сети может оставаться настолько низким, что оборудование магазина отключается. Поэтому супермаркеты порой продолжают работать на генераторах, хотя электричество уже появилось.
Ранее "Телеграф" писал, что 4 ноября сотрудник АТБ рассказал: морозильные лари и генераторы помогали поддерживать температурный режим замороженных продуктов во время ночных отключений продолжительностью 5-7 часов.