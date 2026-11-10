Аномальные +18, а затем заморозки: Украину накроет мощная волна контрастной погоды

К концу декады порывы ветра местами будут достигать 15–20 м/с

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В Украине с 11 по 20 ноября ожидается переменчивая погода: атмосферные фронты принесут осадки, а кратковременное потепление сменится ночными морозами. Между двумя дождливыми периодами установится несколько сухих дней.

Об этом "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, синоптическая ситуация над большей частью Европы перестроится.

11–14 ноября пройдут активные атмосферные фронты

В начале месяца из-за преобладания антициклональной циркуляции осадков было немного, зато часто возникали туманы, особенно на западе и юге, а с 11 по 14 ноября через Украину пройдет серия активных атмосферных фронтов на фоне пониженного давления.

В большинстве регионов ожидаются умеренные, местами значительные осадки преимущественно в виде дождя. В Карпатском регионе выпадут снег и мокрый снег, а в Крыму и Приазовье возможны отдельные грозы. В ряде областей сохранится туман.

Ветер в основном будет слабым, переменных направлений. Однако 13 и 14 ноября местами его порывы усилятся до 15–17 м/с.

Прогностическая карта аномалии осадков в Европе за 9–16 ноября показывает их избыток относительно нормы на значительной части Украины. Зеленые и синие оттенки обозначают территории с превышением нормы, желтые – с недостатком осадков.

На значительной части Украины 9–16 ноября ожидается избыток осадков относительно нормы

Когда придет аномальное тепло и вернутся ночные морозы

11 и 12 ноября ночью температура составит -1…+5 °С, днем – +3…+8 °С. На юге будет заметно теплее: в ночные часы +4…+10 °С, в дневные – +9…+14 °С.

13–14 ноября воздушные потоки со стороны Балканского полуострова и Турции принесут кратковременный всплеск аномального тепла во все регионы, кроме северо-западных областей. Ночная и дневная температура окажется в пределах +9…+15 °С, на крайнем юге местами достигнет +16…+18 °С.

С 15 ноября на фоне развития антициклона по всей Украине похолодает. Ночью температура снизится до -4…+2 °С, днем будет колебаться в диапазоне +3…+9 °С.

При развитии антициклона ночная температура опустится до -4…+2 °С Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Уже с 17 ноября температурные показатели вновь начнут постепенно повышаться. К концу второй декады метеоролог прогнозирует теплую погоду как в ночные, так и в дневные часы.

Сухая пауза до 18 ноября и новый дождливый фронт

После первой серии фронтов погода стабилизируется благодаря антициклону с центром над Румынией. В течение нескольких дней он будет постепенно смещаться на восток.

"С 15 ноября погодные условия в Украине стабилизируются, а осадки прекратятся благодаря развитию антициклона с центром над Румынией", – рассказал метеоролог.

Устойчивая сухая погода продержится до 18 ноября. Затем с западных областей начнется новое ухудшение, а 19–20 ноября оно охватит всю Украину: малоподвижный холодный фронт с запада принесет очередную порцию дождей, вслед за которыми температурный фон постепенно начнет снижаться.

В эти же дни ветер усилится во всех областях. Сначала он будет юго-восточным, затем постепенно сменится на северо-западный.

Как сообщал "Телеграф", самым холодным в ноябре 2026 года в Киеве станет период с 21 по 30 число. В конце осени днем температура будет лишь немного выше нуля, а ночью ударят заморозки.