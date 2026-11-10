Опоздал на работу из-за моста или метро: можно ли за это получить выговор или увольнение

Какие права имеют работники в условиях городских заторов

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Практически каждый день в столице Украины транспортный коллапс. Мост стоит, метро не едет, а дорога на работу вместо привычных 30–40 минут растягивается на два-три часа. Для многих киевлян утренние поездки превратились в настоящее испытание: даже если выйти из дому раньше, это не гарантирует, что удастся вовремя добраться до офиса. Но если из-за транспортного коллапса работник опоздал, может ли работодатель объявить ему выговор, лишить части зарплаты или даже уволить?

Особенно остро этот вопрос возникает для тех, кому нужно ежедневно пересекать Днепр. Закрытие мостов, ограничение движения, остановки метро и многокилометровые пробки для многих фактически парализовали дорогу на работу. И если человек физически не может добраться вовремя, должен ли он отвечать за обстоятельства, на которые не оказывает никакого влияния?

Чтобы узнать, какие права имеют работники в таких ситуациях, "Телеграф" обратился к адвокату Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Игоря Скрибки. Юрист объяснил, когда опоздание могут признать уважительным, при каких условиях оно становится прогулом, какие доказательства следует собирать и обязан ли работник спасаться от пробок за свой счет.

Выговор "автоматом": почему суд может его отменить

Формально любое опоздание является нарушением трудовой дисциплины. Как отмечает Игорь Скрибко, ст. 139 Кодекса законов о труде (далее — КЗоТ) обязывает работника соблюдать правила внутреннего распорядка. А ст. 147 КЗоТ предусматривает только два вида взысканий: выговор и увольнение.

Но наказать можно не всегда. "Дисциплинарное взыскание возможно только за виновное нарушение, то есть тогда, когда работник мог, но не явился вовремя", — объясняет юрист. Если же опоздание повлекли за собой обстоятельства, которые от человека не зависели, вины нет. Адвокат приводит примеры: массовое перекрытие мостов, остановка движения метро, полное закрытие переправы во время воздушной тревоги. Без вины нет и оснований для выговора или увольнения.

Кроме этого, работодатель обязан придерживаться процедуры (ст. 148-149 КЗоТ). Прежде чем наказывать, он должен:

требовать от работника письменные пояснения;

учесть тяжесть проступка, нанесенный ущерб, обстоятельства происшествия и работу человека.

Есть и четкие сроки. Взыскание можно применить не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка. За каждое нарушение разрешено только одно. Приказ работодатель объявляет работнику под расписку в течение трех рабочих дней.

"Выговор "автоматом" за опоздание в условиях транспортного коллапса, без выяснения причин и без учета текущей ситуации в городе, имеет все шансы быть отмененным судом", — отмечает Игорь Скрибка.

Закрытый мост или обычная "пробка": что признают уважительной причиной

Закон не содержит исчерпывающего перечня уважительных причин отсутствия на работе, рассказал адвокат. Поэтому каждый случай оценивается отдельно. В то же время судебная практика относит к таким причинам аварии или простой на транспорте. Это существенные обстоятельства, которые мешали прийти на работу и которые работник не мог устранить сам. Юрист ссылается на постановления Верховного Суда от 28.05.2025 по делу №523/22514/23 и от 15.11.2021 по делу №212/9516/19.

Отдельно встает вопрос форс-мажора (чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств). "Это понятие касается прежде всего договорных, то есть гражданско-правовых обязательств", — отмечает Игорь Скрибка. Он упоминает ст. 617 Гражданского кодекса и ст. 14-1 Закона "О торгово-промышленных палатах в Украине" №671/97-ВР от 02.12.1997. В трудовых отношениях отдельного "форс-мажора работника" нет. Но ракетные удары по мостам, вынужденное закрытие переправ и остановка метро по своей сути являются чрезвычайными и неотвратимыми обстоятельствами. Трудовое право оценивает их как уважительную причину и отсутствие вины.

Не каждый затор оправдывает опоздание, предостерегает юрист. Обычные "пробки" в час пик работник знает заранее и может выехать раньше, поэтому их вряд ли признают уважительной причиной. Другое дело — внезапное закрытие моста, остановка линии метро или перекрытие движения во время тревоги. Такие обстоятельства человек не может ни предвидеть, ни устранить.

Ровно три часа: когда опоздание становится прогулом

По словам адвоката, прогулом по п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗоТ считают отсутствие на работе без уважительных причин более трех часов в течение рабочего дня, непрерывно или суммарно. Поэтому опоздание на час или два не является прогулом ни при каких условиях.

Даже если человека не было дольше, работодателю придется многое доказывать. Для увольнения за прогул он должен подтвердить не только сам факт отсутствия более трех часов (актом, табелем), но и отсутствие уважительных причин и вину работника.

Есть и второе основание для увольнения, напоминает Игорь Скрибка. Это п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗоТ: систематическое невыполнение обязанностей без уважительных причин, если к работнику уже применяли дисциплинарное или общественное взыскание в течение года (ст. 151 КЗоТ). Именно поэтому даже "незначительный" выговор за опоздание юрист советует обжаловать: впоследствии он может стать основанием для увольнения.

"Если работник отсутствовал более трех часов, но из-за закрытого моста или остановленного метро и может это подтвердить, квалификация такого отсутствия как прогула будет противоправной", — заключает адвокат Игорь Скрибка.

Шесть доказательств, которые следует сохранить еще в заторе

По закону бремя доказывания (обязанность доказать свою правоту) лежит на работодателе. На практике же доказательства работника решают дело, отмечает адвокат. Он советует сохранять:

скриншоты навигатора (Google Maps, Waze) с видимыми датой и временем;

историю геолокации, то есть хронологию перемещений;

историю заказов в приложениях такси или каршеринга (аренды авто на короткое время) со временем подачи и прибытия;

официальные сообщения Киевской городской государственной администрации (КГГА), КП "Киевский метрополитен", Киевпасстранса и патрульной полиции о перекрытии движения, ограничениях на мостах или остановке линий метро;

публикации СМИ о заторах именно в этот день и на этом маршруте;

данные о воздушных тревогах из официальных приложений.

Не менее важно письменно предупредить руководителя. Делать это нужно сразу: еще до начала рабочего дня или как только стало ясно, что опоздание неизбежно. Подойдет мессенджер, электронная почта или корпоративный чат, главное — указать причину. "Такое сообщение само по себе является доказательством добросовестного поведения работника", — говорит Игорь Скрибка.

Все собранные материалы юрист советует добавить в письменное объяснение, которое работодатель обязан потребовать по ст. 149 КЗоТ. Копию объяснения с отметкой о получении следует оставить себе.

Такси за свои деньги: должен ли работник спасаться сам

Нужно ли брать такси, чтобы не опоздать? Законодательство не обязывает работника пользоваться платным транспортом за свой счет. Адвокат объясняет: трудовой договор (ст. 21 КЗоТ) предусматривает обязанность выполнять работу, а не нести дополнительные расходы, чтобы до нее добраться. К тому же в периоды коллапса стоимость такси вырастает в разы.

В то же время от работника ожидают разумного и добросовестного поведения. "Если ограничения движения продолжаются неделями и общеизвестны, суд может оценивать, пытался ли работник адаптироваться", — отмечает Игорь Скрибка. Он подразумевает, например, выезд раньше, объездные маршруты через другие мосты или доступный общественный транспорт. Поэтому системные опоздания при длительной и предсказуемой ситуации оправдать сложнее, чем разовые, вызванные внезапным закрытием переправы.

Компенсировать проезд или организовать корпоративный трансфер работодатель может, если это предусмотрено коллективным договором или внутренним решением. Но это его право, а не обязанность.

По словам Игоря Скрибко, зарплата по ст. 94 КЗоТ является вознаграждением за проделанную работу. Поэтому время, которое человек не отработал, работодатель может не оплачивать на основании табеля учета рабочего времени. Это не взыскание. А вот "штрафов" за опоздание закон не предусматривает, а удержания из зарплаты допускают только в случаях, определенных ст. 127 КЗоТ. Если с человека удержали больше, чем он недоработал, это неправомерно.

Не может работодатель и в одностороннем порядке требовать "отработать" опоздание после завершения рабочего дня. Такая работа является сверхурочной (сверх установленной продолжительности рабочего дня): ее допускают только в исключительных случаях (ст. 62 КЗоТ) и оплачивают в двойном размере (ст. 106 КЗоТ).

Законный выход все-таки есть. Если стороны добровольно согласовали смещение рабочего времени или на предприятии действует гибкий режим (ст. 60 КЗоТ), более позднее начало и позднее окончание работы вполне возможны.

Заставить работодателя перевести на удаленную работу не получится. Адвокат объясняет, что по ст. 60-2 КЗоТ дистанционную работу, как правило, вводят по соглашению сторон. Но в случае угрозы вооруженной агрессии или чрезвычайной ситуации ее может ввести приказ работодателя без письменного договора о дистанционной работе. Кроме того, Закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" №2136-IX от 15.03.2022 разрешает работодателю самостоятельно определять время начала и окончания рабочего дня.

Впрочем, обратиться с просьбой работник имеет право. Это может быть письменное заявление о:

временную дистанционную работу;

гибкий режим (ст. 60 КЗоТ);

смещение начала рабочего времени или неполное рабочее время (ст. 56 КЗоТ).

Для отдельных категорий, в частности беременных женщин и родителей детей до 14 лет, неполное рабочее время по их просьбе работодатель обязан установить.

"Считаю, что в нынешней ситуации такое обращение является разумным шагом и для работника, и для работодателя", — говорит Игорь Скрибка. По его мнению, во-первых, оно фиксирует добросовестность работника. Во-вторых, для многих должностей работа из дому или со смещенным графиком эффективнее нескольких часов простаивания ежедневно в пробке.

Выговор уже есть: куда жаловаться и в какие сроки

Если работодатель пока только грозит увольнением, работнику следует в письменном виде объяснить причины опозданий и добавить доказательства. Сразу следует письменно предложить альтернативу: дистанционную работу или другой график. Все обращения нужно сохранять. Такой "бумажный след", по словам адвоката, станет основанием доказательств в случае спора.

Если выговор уже объявили, его можно обжаловать в комиссии по трудовым спорам (если она есть на предприятии) или сразу в суде. Сроки следующие (ст. 221, 232, 233 КЗоТ):

три месяца со дня, когда работник узнал о нарушении своего права;

со дня, когда работник узнал о нарушении своего права; один месяц со дня вручения копии приказа, если речь идет об увольнении.

По делам о восстановлении на работе и удержания зарплаты работники не платят судебный сбор (п. 1 ч. 1 ст. 5 Закона "О судебном сборе" №3674-VI от 08.07.2011).

Если суд признает увольнение незаконным, он восстановит человека на работе и взыщет средний заработок за время вынужденного прогула (ст. 235 КЗоТ). Параллельно можно пожаловаться в Государственную службу Украины по вопросам труда. Однако отменить приказ о взыскании или увольнении может только суд, напоминает Игорь Скрибко.

"Транспортный коллапс сам по себе не предоставляет работнику "индульгенции" на опоздание, но и не дает работодателю права наказывать за обстоятельства, на которые работник не мог повлиять", — заключает адвокат. По его словам, решающее значение имеют своевременное уведомление руководителя, сохраненные доказательства и соблюдение работодателем процедуры привлечения к ответственности.