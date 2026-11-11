Павербанк на 20 000 мАч: сколько раз он на самом деле зарядит смартфон

В Redmi Fast Charge Power Bank заявленные 20 000 мАч соответствуют выходной емкости 12 000 мАч по напряжению 5,1 В

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Количество полной зарядки зависит от аккумулятора телефона и потерь при преобразовании энергии. Для смартфона с батареей на 4000 мАч в расчете ADATA павербанк на 20 000 мАч обеспечивает чуть более трех зарядок.

ADATA приводит расчеты для своих павербанков и объясняет разницу между емкостью внутренней батареи и доступной на выходе. В частности, для модели P20000D и Samsung S7 с аккумулятором на 3000 мАч производитель указывает 4,29 полной зарядки.

Почему нельзя просто поделить 20 000 на емкость телефона

Число на корпусе описывает емкость внутренних элементов павербанка. В пояснении ADATA они работают по напряжению 3,7 В, тогда как для зарядки устройств используется 5 В. Преобразование напряжения сопровождается потерями энергии, поэтому выходная емкость в миллиампер-часах меньше.

Эта разница видна в конкретных характеристиках. Xiaomi отмечает для 20000 mAh Redmi Fast Charge Power Bank запас энергии 74 Втч при напряжении 3,7 В и емкость батареи 20 000 мАч. В то же время номинальная выходная емкость составляет 12 000 мА·ч при условии 5,1 В/3,6 А.

Итак, деление числа из корпуса на емкость смартфона пропускает важный этап – преобразование энергии. Поэтому результат "20 000 ÷ 4000 = пять зарядок" завышает ожидания.

Преобразование напряжения уменьшает доступную емкость павербанка. Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Сколько зарядок выходит в расчетах производителя

В таблице ADATA один и тот же павербанк P20000D дает разный результат в зависимости от телефона. Для Huawei Mate 9 с батареей 4000 мАч указано 3,22 заряда, а для Huawei P10 plus с аккумулятором 3750 мАч – 3,44.

В расчетах ADATA большая батарея телефона получает меньше полных заряжений от того же павербанка Источник: Сгенерировано ИИ

Для Samsung S7 edge с батареей 3600 мАч расчет составляет 3,58 зарядки. Это примеры для конкретных устройств и конкретной модели павербанка: сама отметка 20 000 мАч не дает одинакового количества зарядок для всех смартфонов.

Дробная часть означает остаток энергии после полной зарядки. Например, показатель 3,22 соответствует трем полной зарядке и части следующего. Речь идет о расчетном объеме пополнения батареи, а не о количестве подключений кабеля.

Как заряжать смартфон и хранить павербанк

Разряжать телефон до нуля ради использования всего запаса павербанка не нужно. Специалисты магазина Pixel в комментарии, который опубликовал "Наш Репортер", объяснили: глубокая разрядка создает дополнительную нагрузку на литиевые аккумуляторы и ускоряет их износ. Оптимальный рабочий диапазон – от 20–30% до 80–90%.

"Для аккумулятора не существует понятия "правильной" длительной зарядки – он считает циклы, а не количество подключений к розетке", – объяснили специалисты магазина Pixel.

Два пополнения заряда с 50 до 100% составляют примерно один цикл. Частые короткие подзарядки снижают нагрузку по сравнению с регулярной глубокой разрядкой. Для долго не используемого запасного павербанка специалисты советуют поддерживать около 50–70% заряда и проверять его раз в несколько месяцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по приведенным в ноябре 2026 года зарядка самого павербанка на 20 000 мАч обычным адаптером на 2 А продолжалась в среднем 10-12 часов, а быстрой зарядкой — примерно 6-7 часов.