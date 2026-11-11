Укр

Павербанк на 20 000 мАч: сколько раз он на самом деле зарядит смартфон

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Частичные подзарядки также используют запас энергии внешнего аккумулятора
Частичные подзарядки также используют запас энергии внешнего аккумулятора. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

В Redmi Fast Charge Power Bank заявленные 20 000 мАч соответствуют выходной емкости 12 000 мАч по напряжению 5,1 В

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Количество полной зарядки зависит от аккумулятора телефона и потерь при преобразовании энергии. Для смартфона с батареей на 4000 мАч в расчете ADATA павербанк на 20 000 мАч обеспечивает чуть более трех зарядок.

ADATA приводит расчеты для своих павербанков и объясняет разницу между емкостью внутренней батареи и доступной на выходе. В частности, для модели P20000D и Samsung S7 с аккумулятором на 3000 мАч производитель указывает 4,29 полной зарядки.

Почему нельзя просто поделить 20 000 на емкость телефона

Число на корпусе описывает емкость внутренних элементов павербанка. В пояснении ADATA они работают по напряжению 3,7 В, тогда как для зарядки устройств используется 5 В. Преобразование напряжения сопровождается потерями энергии, поэтому выходная емкость в миллиампер-часах меньше.

Эта разница видна в конкретных характеристиках. Xiaomi отмечает для 20000 mAh Redmi Fast Charge Power Bank запас энергии 74 Втч при напряжении 3,7 В и емкость батареи 20 000 мАч. В то же время номинальная выходная емкость составляет 12 000 мА·ч при условии 5,1 В/3,6 А.

Итак, деление числа из корпуса на емкость смартфона пропускает важный этап – преобразование энергии. Поэтому результат "20 000 ÷ 4000 = пять зарядок" завышает ожидания.

Инфографика с павербанком на 20 000 мАч, аккумуляторными элементами, выходом на 12 000 мАч и смартфоном
Преобразование напряжения уменьшает доступную емкость павербанка. Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Сколько зарядок выходит в расчетах производителя

В таблице ADATA один и тот же павербанк P20000D дает разный результат в зависимости от телефона. Для Huawei Mate 9 с батареей 4000 мАч указано 3,22 заряда, а для Huawei P10 plus с аккумулятором 3750 мАч – 3,44.

Павербанк передает энергию трем смартфонам с батареями разного размера
В расчетах ADATA большая батарея телефона получает меньше полных заряжений от того же павербанка Источник: Сгенерировано ИИ

Для Samsung S7 edge с батареей 3600 мАч расчет составляет 3,58 зарядки. Это примеры для конкретных устройств и конкретной модели павербанка: сама отметка 20 000 мАч не дает одинакового количества зарядок для всех смартфонов.

Дробная часть означает остаток энергии после полной зарядки. Например, показатель 3,22 соответствует трем полной зарядке и части следующего. Речь идет о расчетном объеме пополнения батареи, а не о количестве подключений кабеля.

Как заряжать смартфон и хранить павербанк

Разряжать телефон до нуля ради использования всего запаса павербанка не нужно. Специалисты магазина Pixel в комментарии, который опубликовал "Наш Репортер", объяснили: глубокая разрядка создает дополнительную нагрузку на литиевые аккумуляторы и ускоряет их износ. Оптимальный рабочий диапазон – от 20–30% до 80–90%.

"Для аккумулятора не существует понятия "правильной" длительной зарядки – он считает циклы, а не количество подключений к розетке", – объяснили специалисты магазина Pixel.

Два пополнения заряда с 50 до 100% составляют примерно один цикл. Частые короткие подзарядки снижают нагрузку по сравнению с регулярной глубокой разрядкой. Для долго не используемого запасного павербанка специалисты советуют поддерживать около 50–70% заряда и проверять его раз в несколько месяцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по приведенным в ноябре 2026 года зарядка самого павербанка на 20 000 мАч обычным адаптером на 2 А продолжалась в среднем 10-12 часов, а быстрой зарядкой — примерно 6-7 часов.

Теги:
#Советы #Смартфон #Зарядка #Повербанк