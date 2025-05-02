Потратите минимум времени: как посадить укроп с помощью обыкновенной бутылки
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Этот способ сэкономит ваше время – вы посадите укроп за несколько минут
Выращивать на своем огороде зелень – это не только очень полезно, но удобно и экономно. А для того чтобы процесс посадки стал намного проще, быстрее и легче, стоит воспользоваться действенными лайфхаками. Этот способ поможет вам не тратить много времени на высадку семян и обеспечит нужную влажность почвы.
Телеграмм-канал Современная дача предлагает метод, как с помощью бутылки посадить укроп. Этот способ подойдет также для петрушки или базилика.
Вам понадобятся:
- вода;
- пластиковая бутылка (1л);
- семена укропа.
Способ посадки укропа
Теплую воду наливаем в бутылку. Жидкости должно быть меньше половины в посудине. Внутрь добавляем семена и оставляем на солнце на 3-5 часов. В крышке бутылки делаем маленькое отверстие. Готовим грядки для посадки укропа.
Теперь остается самое простое — выливать семена вместе с водой в грядки. Дальше нужно только завернуть отверстия в почве землей. Дополнительно поливать не нужно – хватит той жидкости, которая была в бутылке.
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