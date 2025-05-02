Витратите мінімум часу: як посадити кріп за допомогою звичайної пляшки

Цей спосіб зекономить ваш час — ви посадите кріп за кілька хвилин

Вирощувати на своєму городі зелень — це не лише дуже корисно, але зручно та економно. А для того, щоб процес посадки став набагато простішим, швидшим і легшим, варто скористатися дієвими лайфхаками. Цей спосіб допоможе вам не витрачати багато часу на висадку насіння і забезпечить потрібну вологість ґрунту.

Телеграм-канал Сучасна дача пропонує метод, як за допомогою пляшки посадити кріп. Цей спосіб підійде також для петрушки чи базиліку.

Вам знадобляться:

вода;

пластикова пляшка (1л);

насіння кропу.

Фото: Pinterest

Спосіб посадки кропу

Теплу воду наливаємо у пляшку. Рідини повинно бути менше половини у посудині. Всередину додаємо насіння і залишаємо на сонці на 3-5 годин. У кришці пляшки робимо маленький отвір. Готуємо грядки для посадки кропу.

Тепер залишається найпростіше — виливати насіння разом із водою у грядки. Далі треба лише загорнути отвори у ґрунті землею. Додатково поливати не потрібно — вистачить тієї рідини, що була у пляшці.

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