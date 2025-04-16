Время сеять редиску. Этот огородный лайфхак поможет вырастить щедрый хрустящий урожай

Чтобы редиска выросла хорошей и хрустящей, учитывайте один важный нюанс

После серьезного похолодания в апреле в Украину наконец-то пришла весна, а синоптики радуют прогнозами на теплую и солнечную погоду. А значит, самое время сеять редиску, чтобы получить свежий овощ для витаминных салатов.

"Телеграф" расскажет, что нужно знать о посеве редиски и правильном огородном соседстве. Учитывая эти советы и лайфхаки, вы получите щедрый и хрустящий урожай.

Когда и как правильно сеять редиску?

Чтобы получить быстрый урожай редиски, нужно выбирать ранние сорта и заниматься посевом уже сейчас, пишет издание The Spruce. Время как раз подходящее — земля увлажнена, а воздух стремительно прогревается.

Выберите для грядок с редиской солнечную сторону с хорошо дренированной и плодородной почвой. Сделайте неглубокие грядки, примерно 4-6 см и посейте семена и загорните землей. Топтать высеянные семена не стоит, достаточно пригладить их слоем земли.

Главный лайфхак при выращивании редиса, о котором мало кто знает — это растения-компаньоны, которые нужно посеять рядом с редиской. Лук, салат-латук, горох, укроп, шпинат, фасоль, огурцы и морковь станут идеальными соседями для грядок с редисом. Планируя посев редиса, учитывайте этот нюанс и совсем скоро получите щедрый и хрустящий урожай.

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