Будете собирать пучками: когда сеять укроп в открытый грунт

Следует обращать внимание на посевной календарь при посадке зелени

С возвращением тепла в Украине продолжают сажать овощи, фрукты и зелень, чтобы собрать вкусный и сочный урожай. Огородники обращают внимание на посевной календарь, чтобы насаждения быстро развивались. В частности, это касается зелени, которую можно собирать через несколько недель, если посадить в правильные даты.

Укроп, петрушка, шпинат, щавель, базилик, рукола — это те растения, которые чаще всего сажают украинцы. Их можно добавлять в суп, бутерброды, салаты и другие блюда, ведь зелень — вкусная и питательная. "Телеграф" расскажет, когда оптимально сеять зелень, чтобы она быстро выросла.

Лучшие даты для посева зелени в 2025 году

Зелень лучше всего растет на рыхлых, хорошо дренированных и богатых землях. Ее оптимально сажать на солнечных участках и без сквозняков. Также важно, чтобы почва была достаточно увлажненной, чтобы семена быстро прорастали.

Лучшими днями для посева зелени в открытую почву будут: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 29 и 30 мая.

Если посеять зелень в эти майские дни, вы получите щедрый урожай, которым сможете лакомиться уже через 2-3 недели.

Зелень сеют на глубину 1-2 сантиметра, а расстояние между рядами должно быть 10-15 сантиметров. Также рекомендуется прореживать всходы для того, чтобы зелень лучше росла.

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