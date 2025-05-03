Беспорядок исчезнет через 5 минут: гениальный лайфхак для быстрого порядка за 40 гривен (видео)

Работа займет несколько минут, а сколько проку!

Надоело жить среди беспорядка и хлама на поверхностях ? Этот простой способ поможет быстро навести порядок в доме без лишних затрат.

Подробнее об этом полезном лайфхаке можно узнать из видео в TikTok, где пошагово демонстрируют процесс создания полки. Для того чтобы ее сделать, понадобится минимальный набор материалов и инструментов.

Как изготовить полочку за копейки: пошаговая инструкция

Для изготовления практической полки нужно приобрести доску нужного размера, кронштейны и саморезы с дюбелями.

Следующий шаг – приложить конструкцию к стене и пометить точки для сверления отверстий. Просверлив отверстия на нужную глубину, закрепляем кронштейны на стене с помощью шурупов и дюбелей. Устанавливаем полку на кронштейны – и пространство для хранения вещей готово.

Общая стоимость полки составляет всего 40 гривен. Благодаря этому бюджетному решению можно быстро убрать беспорядки и создать дополнительное пространство в комнате.

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