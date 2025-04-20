Вы будете удивлены, зачем в СССР массово сажали тополя
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Благодаря тому, что тополя имеют пирамидальную форму, их можно высаживать очень близко друг к другу
В селах, которые раньше входили в СССР, сложно не встретить кучу одних и тех же деревьев — высоких, да еще выделяющих пух во время цветения. Далеко не все знают, почему в СССР сажали тополя.
Как оказывается, делалось это по нескольким причинам. "Телеграф" расскажет подробнее, почему так делали.
Что интересно, распоряжение на высадку этих деревьев дал Иосиф Сталин. Активно высаживать их стали в 1950 годах.
В это время страну отстраивали от руин, возникших в результате Второй мировой войны, и нужно было озеленить огромную территорию — вот зачем Сталин приказал сажать тополя.
- они неприхотливы;
- очень быстро растут;
- являются уникальным фильтром, созданным природой.
Примечательно, что благодаря тому, что тополя имеют пирамидальную форму, их можно высаживать очень близко друг к другу.
Стоит отметить, что такие деревья борются с загазованностью, они могут поглощать вредные соединения. Считается, что именно для этого их высаживали возле дорог. Этих гигантов называют рекордсменами в плане отдачи кислорода в окружающую среду — им приписывают свойство за сутки вырабатывать такой объем кислорода, которого хватит четырем взрослым людям. Как понимаем, в городах такая "фишка" дерева особенно ценна.
Ранее "Телеграф" писал, чем в СССР заменяли пояса.