Вы будете удивлены, зачем в СССР массово сажали тополя

Благодаря тому, что тополя имеют пирамидальную форму, их можно высаживать очень близко друг к другу

В селах, которые раньше входили в СССР, сложно не встретить кучу одних и тех же деревьев — высоких, да еще выделяющих пух во время цветения. Далеко не все знают, почему в СССР сажали тополя.

Как оказывается, делалось это по нескольким причинам. "Телеграф" расскажет подробнее, почему так делали.

Что интересно, распоряжение на высадку этих деревьев дал Иосиф Сталин. Активно высаживать их стали в 1950 годах.

В это время страну отстраивали от руин, возникших в результате Второй мировой войны, и нужно было озеленить огромную территорию — вот зачем Сталин приказал сажать тополя.

они неприхотливы;

очень быстро растут;

являются уникальным фильтром, созданным природой.

Примечательно, что благодаря тому, что тополя имеют пирамидальную форму, их можно высаживать очень близко друг к другу.

Стоит отметить, что такие деревья борются с загазованностью, они могут поглощать вредные соединения. Считается, что именно для этого их высаживали возле дорог. Этих гигантов называют рекордсменами в плане отдачи кислорода в окружающую среду — им приписывают свойство за сутки вырабатывать такой объем кислорода, которого хватит четырем взрослым людям. Как понимаем, в городах такая "фишка" дерева особенно ценна.

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