Эти фигуры помнят маты советских людей: в Украине продают шахматы из СССР, их цена вас удивит

Настольную игру продают с помощью электронных торгов

На сайте для украинских коллекционеров Violity появилось объявление о продаже шахмат со времен Советского Союза. Их цена переваливает за 30 тысяч гривен.

Автор объявления отмечает, что на настольная игра выполнена из дерева. Указаны также следующие параметры:

Высота от 5,5 до 11,5 см.

Размер доски 40,5х40,5 см.

На предоставленных фото видно, что шахматные фигуры находятся в хорошем состоянии. При этом, доска, которая также показана на фотографиях, не является родной. Из дефектов — потертость доски.

Отметим, что настольную игру продают с помощью электронных торгов, где покупателем в итоге станет тот, кто предложит наивысшую цену. В настоящий момент указано, что ее стоимость — 37 505 гривен.

Продавец готов отправить товар по почте по всей Украине, а также по миру.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине уникальные ретро-часы "Электроника 5" продают по смешной цене. "Электроника 5" отличается характерным дизайном с большим прямоугольным корпусом, отделанным металлическим покрытием, что придает модели впечатление надежности и прочности.