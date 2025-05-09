Гороскоп на 10 мая: Близнецам - приятный сюрприз, а Ракам – потеря денег

Гороскоп на завтра советует знакам Зодиака больше отдыхать и меньше работать

Всем знакам Зодиака 2025 год принес много непредсказуемого. "Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 10 мая, и рассказывает, что делать в эту субботу, чтобы удача не отходила от вас ни на шаг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Завтра не самое лучшее время для убеждения кого-нибудь в вашей правоте. Чтобы избежать лишних конфликтов, лучше не спорить ни с кем. Попытайтесь выслушать другую сторону и понять. Да, вам это будет тяжело, но вы со всем справитесь. Вечер проведите в компании друзей и отдохните.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В этот день вас спасет ваше упрямство. Вы сможете доказать свою правоту в том, о чем все давно спорят. Это может касаться работы, дружеских или даже романтических отношений. Есть шанс узнать важную новость — она может вас шокировать, но не стоит беспокоиться. Вечером есть шанс познакомиться с кем-то, кто в будущем станет для вас важным человеком.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В эту субботу вы будете не слишком внимательны. Это результат вашей работы без выходных. Потому в этот день вам необходимо хорошо отдохнуть и набраться сил. Но будьте осторожны и не "убейте" на себя на длительное время. Вечером у вас появится вдохновение для творчества – не игнорируйте его.

Рак (22 июня — 22 июля)

В этот день вам следует быть осторожными с финансами. Возможно, кто-нибудь будет пытаться вас обмануть. Внимательно следите за людьми, с которыми планируете финансовые сделки. Также не стоит тратить деньги по пустякам – лучше отложите шопинг на другой день.

Лев (23 июля — 23 августа)

Завтра вам придется отпустить ситуацию, даже если этот день будет очень ответственным. Позвольте наслаждаться, а не контролировать каждый шаг. Вы найдете новую точку силы в молчании. Вечер стоит провести в покое – займитесь спортом, прогуляйтесь на природе или просто посмотрите фильм дома.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Этот день будет хаотичным, но вам придется принять ситуацию и плыть по течению. День будет продуктивным, если вы позволите себе хоть немного импровизации. Вечер будет спокойным и гармоничным – проведите его в компании родных.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В эту субботу кто-то из близких будет нуждаться в вашем совете. Потому ни в коем случае не отказывайте. Но не тратьте силы на тех, кто будет к вам навязываться. Лучше посвятите время себе: искусство, книга, фильм — и вы снова вспомните, кто вы.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот день у вас будет романтический настрой. Поэтому устройте сюрприз для любимого человека – приготовьте его любимое блюдо, подарите то, что он любит. Так вы проведете вечер незабываемо. Работу лучше отложить на другой день.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Вселенная завтра пошлет вам какой-нибудь знак. Это может быть случайная фраза, внезапно заигрывающая на радио песня или даже номер авто. Следите за ними и сделайте правильный вывод. День подходит для долгих разговоров или коротких поездок, открывающих великие истины.

Козориг (22 декабря — 19 января)

Вы из тех людей, кто привык тащить все на себе. Но в этот день следует отпустить все хоть на день. Планы без вас не развалятся, а вот ваша спина скажет вам "спасибо". Идеальное время – начать что-то без стремления сделать идеально.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Вашей суперсилой завтра станет ваша чудаковатость. Миру понадобится нестандартный взгляд, и он у вас есть. Будьте креативны и не бойтесь проявлять себя. Вечер посвятите родным – они нуждаются в вашем внимании.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Завтра вы будете полны энергии и сил. Поэтому направьте это в правильное русло. Не бойтесь новых знакомств и коммуникации.