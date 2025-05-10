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Не потратите ни копейки, а ягоды будете собирать ведрами. Чем подкормить клубнику во время цветения

Автор
Елена Руденко
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Клубника требует внимания именно сейчас
Клубника требует внимания именно сейчас. Фото Коллаж "Телеграф"

Обычно она цветет в мае

Выращивание клубники – дело, требующее усилий, но, учитывая немалые цены на эту популярную ягоду, это имеет смысл. Уход за клубникой в ​​период цветения обязательно предполагает полив и подкормку.

"Телеграф" рассказывает, как ухаживать за клубникой во время цветения. Кустики лучше всего усваивают полезные вещества именно когда цветут.

Полив клубники в период цветения

Появление цветков является самым важным этапом для будущего урожая. Если в это время растению не хватает влаги, ягод будет очень мало. В среднем на каждый квадратный метр насаждений требуется 20–25 л воды. Поливать клубнику во время цветения можно один раз в неделю, если дождей мало.

Во время цветения клубника нуждается в удобрениях

В этот период растение особенно нуждается в калии, поэтому он должно входить в состав удобрения. Если обеспечить клубнику этим элементом, ягоды будут большими и сладкими.

Подкормить клубнику во время цветения можно с помощью крапивы. Удобрение из крапивы – натуральная подкормка с высоким содержанием калия, азота, магния и кальция. Оно идеально подходит для клубники: стимулирует рост листьев, образование цветов и укрепляет растения.

Как приготовить удобрение из крапивы для клубники

Десятилитровое ведро на две трети нужно заполнить крапивой и залить водой. Настой начнет бродить, появятся пузырьки. Приблизительно через неделю они исчезнут, это означает что удобрение готово. Раствор обладает специфическим запахом и темно-зеленым цветом.

Как вносить удобрения из крапивы

Для подкормки клубники нужно литр этого раствора добавить в 10 литров воды и перемешать. Под каждый кустик надо полить по литру, вносить удобрение нужно на влажную почву.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя сажать рядом с клубникой. Некоторые культуры категорически не рекомендуется выращивать рядом с ней, чтобы был хороший урожай ягод.

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#Клубника #Сад #Подкормка #Огород #Удобрение