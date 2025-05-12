Советскую куклу в Украине продают по цене бюджетного смартфона (фото)

Такой раньше играли дети

На украинской онлайн-площадке для коллекционеров выставили на продажу уникальную куклу советских времен. Игрушка "Нина" (также известная как "Любочка") — это модель из серии "Шагая кукла", изготовленная Московским заводом игрушек "Кругозор".

Как сообщается в объявлении, стартовая цена составляет 6999 гривен. Кукла сохранилась в родной коробке, имеет оригинальную одежду — белое платье с кружевом, шляпку и обувь. У нее голубые глаза.

Автор отмечает, что вещь не была в реставрации, но есть незначительные следы хранения: примятая коробка и загрязнение на шляпке.

Лот доступен для покупки с доставкой по Украине и за границу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на одном из украинских сайтов для коллекционеров выставили на продажу фарфоровую статуэтку "Кум до кумы" с советских времен. Композиция создана по мотивам украинской народной песни о куме, который ухаживает за кумой. Продавец отмечает, что фигурка сохранилась в аутентичном виде – реставрации не проводилось, а заметных повреждений нет.