Радянську ляльку в Україну продають за ціною бюджетного смартфона (фото)

Такою раніше гралися діти

На українському онлайн-майданчику для колекціонерів виставили на продаж унікальну ляльку радянських часів. Іграшка "Ніна" (також відома як "Любочка") — це модель із серії "Крокуюча лялька", виготовлена Московським заводом іграшок "Кругозор".

Як повідомляється в оголошенні, стартова ціна становить 6 999 гривень. Лялька збереглася у рідній коробці, має оригінальний одяг — білу сукню з мереживом, капелюшок і взуття. У неї блакитні очі.

Автор зазначає, що річ не реставрувалася, але є незначні сліди зберігання: прим’ята коробка та забруднення на капелюшку.

Лот доступний для придбання з доставкою по Україні та за кордон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на одному з українських сайтів для колекціонерів виставили на продаж порцелянову статуетку "Кум до куми" з радянських часів. Композиція створена за мотивами української народної пісні про кума, який залицяється до куми. Продавець зазначає, що фігурка збереглася у автентичному вигляді — реставрації не проводилось, а помітних пошкоджень немає.