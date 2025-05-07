Фарфоровый флирт из СССР: на Violity продают популярную статуэтку по украинской песне (фото)

Дефектор на фигурке нет

На сайте для коллекционеров Violity в Украине продают фарфоровую статуэтку "Кум к куме" со времен Советского Союза. Фигура создана по мотивам украинской народной песни. В ней речь идет про кума, который ухаживает за кумой.

Автор указывает, что фигурка не была реставрирована. При этом он утверждает, что дефектов на ней также нет.

Стоимость этой статуэтки — 3 001 грн.

Отметим, что фарфоровую статуэтку продают с помощью электронных торгов, где покупателем в итоге станет тот, кто предложит наивысшую цену. В настоящий момент указано, что стоимость — 3 001 гривны.

Также автор пишет, что готов отправить товар по почте по Украине.

Стоит добавить, что нередко вещи со времен СССР можно продать за немаленькие деньги. Если у вас завалялись таковые где-то в кладовке и лежат без дела, вы также сможете продать их, например, коллекционерам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине на продажу выставили старую советскую фуфайку за сумасшедшие деньги. Владелец товара уверяет, что это почти не использовалось и сохранило идеальное состояние.