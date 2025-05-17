Пенсіонерів знову обкрадають. Шахраї використовують нову схему з Ощадбанком

Телефонують нібито від Пенсійного фонду

В Україні з'явилась нова шахрайська схема для пенсіонерів. Завдяки їй злодії списують усі гроші з карти Ощадбанк.

Про це у мережі повідомив користувач Олег Карпів. Зазначається, що пенсіонери отримують на телефон дзвінок нібито від Пенсійного фонду України.

"Вони називають всі ваші дані: ПІБ, адреса, місце роботи. Кажуть, що здійснено перерахунок пенсії за 2016-2018 рр. (насправді за ці роки перерахунок не проводився) і пропонують пройти перереєстрацію телефоном", — йдеться у повідомленні.

Далі шахраї називають перші цифри ощадівської карти, які у всіх однакові, і просять пенсіонера назвати інші цифри. Після цього продиктувати код, який приходить одразу на телефон. Внаслідок цієї дії з рахунку моментально списуються усі гроші. А враховуючи той фактор, що цільова авдиторія шахраїв пенсіонери — схема здебільшого працює.

Зауважимо, якщо з банківських рахунків було списано гроші шахраями, то банк не зможе їх повернути. До того ж навіть після відкриття кримінального провадження отримати кошти назад не вийде.

Більшість українців отримують пенсії саме на рахунок Ощадбанку, де можуть зберігатись чималі кошти. Окрім цього, пенсіонери не завжди розпізнають шахрайські схеми і потрапляють на цій гачок, тому проінформуйте рідних і знайомих, аби вберегти від цього.

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