При какой минимальной зарплате назначают пенсию в 2025 году

Зарплата может быть значительно меньше минимальной в 8 тысяч гривен

В Украине есть нормы, которые дают право на оформление пенсии. Кроме минимального стажа и возраста, есть еще самая низкая зарплата, при которой назначают выплату.

Какова есть сумма минимального дохода для украинцев в 2025 году, чтобы в 60 выйти на пенсию, разбирался "Телеграф". Для этого мы использовали пенсионный калькулятор.

Мужчине, чтобы в 2025 году выйти на пенсию с нормой страхового стажа в 35 лет, нужно иметь минимум 4830 гривен зарплаты. В таком случае его пенсия не превысит 1852 гривны.

Женщине, чтобы иметь право на пенсию в 60 лет в текущем году с 32 годами страхового стажа, нужно также зарабатывать минимум 4830 гривны. Однако ее выплата на отдыхе будет меньше — 1769 гривен.

Заметьте, мы высчитали такие суммы выплат на общих условиях. Кроме того, ни один из украинцев не относится к льготной категории населения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пенсионеры в текущем году могут получить доплаты к своим пенсионным начислениям, если их выплаты меньше 3200 гривен. Начальное условие – нужно достичь определенного возраста.