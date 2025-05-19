Украинка встретила принца Уильяма и Кейт на отдыхе. Они поразили ее своими словами

Украинская предпринимательница и блогерша рассказала о своей внезапной встрече с монаршими особами

Украинская стартапер и блогер Анна Петрова поделилась, как встретилась с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон во время своего отдыха в Шотландии. По словам девушки, ее поразила человечность британских монархов, а также интерес к Украине и украинцам.

В эфире телеканала "Киев 24", а также в своем Instagram Анна поделилась, что сейчас отдыхает в Шотландии и во время прогулки на острове Иона случайно в толпе людей заметила принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

"Они остановились у местного крафтшопа, общались с продавцом. Я просто наблюдала. Но когда принц Уильям приблизился, я сказала: "Анна из Украины". Эти слова остановили его. И следующие пять минут мы говорили об Украине", — поделилась впечатлениями Анна Петрова.

По словам девушки, их разговор касался ментального здоровья украинцев. Ей было важно поговорить с монархами об этом, так как Уильям и Кейт в своей деятельности уделяют много внимания именно ментальному здоровью.

Анна Петрова призналась, что ее поразила человечность и добродушность британских монархов. Они были очень искренними и выразили поддержку Украине.

"В завершение принц Уильям сказал: "Мы молимся за Украину." Это были неофициальные слова. Это была человеческая поддержка. Настоящее присутствие. И момент, который останется со мной навсегда", — рассказала украинка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в апреле 2025 года принц Гарри совершил необъявленный визит в Украину. Здесь ему подарили пасхальную корзину.