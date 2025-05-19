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Украинка встретила принца Уильяма и Кейт на отдыхе. Они поразили ее своими словами

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Украинка поделилась впечатлениями после встречи с принцом Уильямом и Кейт Миддлтон Новость обновлена 19 мая 2025, 12:22
Украинка поделилась впечатлениями после встречи с принцом Уильямом и Кейт Миддлтон. Фото Телеграф, Getty Images

Украинская предпринимательница и блогерша рассказала о своей внезапной встрече с монаршими особами

Украинская стартапер и блогер Анна Петрова поделилась, как встретилась с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон во время своего отдыха в Шотландии. По словам девушки, ее поразила человечность британских монархов, а также интерес к Украине и украинцам.

В эфире телеканала "Киев 24", а также в своем Instagram Анна поделилась, что сейчас отдыхает в Шотландии и во время прогулки на острове Иона случайно в толпе людей заметила принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

"Они остановились у местного крафтшопа, общались с продавцом. Я просто наблюдала. Но когда принц Уильям приблизился, я сказала: "Анна из Украины". Эти слова остановили его. И следующие пять минут мы говорили об Украине", — поделилась впечатлениями Анна Петрова.

встреча с принцом Уильямом и Кейт Миддлтон

По словам девушки, их разговор касался ментального здоровья украинцев. Ей было важно поговорить с монархами об этом, так как Уильям и Кейт в своей деятельности уделяют много внимания именно ментальному здоровью.

Анна Петрова призналась, что ее поразила человечность и добродушность британских монархов. Они были очень искренними и выразили поддержку Украине.

"В завершение принц Уильям сказал: "Мы молимся за Украину." Это были неофициальные слова. Это была человеческая поддержка. Настоящее присутствие. И момент, который останется со мной навсегда", — рассказала украинка.

встреча с принцом Уильямом и Кейт Миддлтон

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в апреле 2025 года принц Гарри совершил необъявленный визит в Украину. Здесь ему подарили пасхальную корзину.

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#Украина #Принц Уильям #Кейт Миддлтон