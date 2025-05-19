Українка зустріла принца Вільяма і Кейт на відпочинку. Вони вразили її своїми словами

Українська підприємиця та блогерка розповіла про свою неочікувану зустріч з монаршими особами

Українська стартаперка та блогерка Ганна Петрова поділилася, як зустрілася з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон під час свого відпочинку у Шотландії. За словами дівчини, її вразила людяність британських монархів, а також інтерес до України та українців.

В ефірі телеканалу "Київ 24", а також у своєму Instagram Ганна поділилася, що зараз відпочиває в Шотландії і під час прогулянки на острові Йона випадково у натовпі людей помітила принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

"Вони зупинилися біля місцевого крафтшопу, спілкувалися з продавцем. Я просто спостерігала. Але коли принц Вільям наблизився, я сказала: "Анна з України". Ці слова зупинили його. І наступні п’ять хвилин ми говорили про Україну", — поділилася враженнями Ганна Петрова.

За словами дівчини, їхня розмова стосувалася ментального здоров’я українців. Їй було важливо поговорити з монархами про це, оскільки Вільям та Кейт у своїй діяльності приділяють багато уваги саме ментальному здоров’ю.

Ганна Петрова зізналася, що її вразила людяність та добродушність британських монархів. Вони були дуже щирими та висловили підтримку Україні.

"На завершення принц Вільям сказав: "Ми молимося за Україну." Це були неофіційні слова. Це була людська підтримка. Справжня присутність. І момент, який залишиться зі мною назавжди", — розповіла українка.

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