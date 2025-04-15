Принцу Гарри подарили не паску, а русский кулич? В сети разгорелся скандал

В сети спорят, что на самом деле подарили принцу Гарри во время его визита в Украину

В пятницу, 11 апреля, британский принц Гарри совершил необъявленный визит в Украину. Он во Львове посетил ветеранов ВСУ, пострадавших из-за российской военной агрессии. В ходе этого визита монарх получил в подарок пасхальную корзину с паской. После волны новостей и мемов на эту тему, в сети разгорелся скандал — а действительно ли принцу Гарри подарили украинскую паску, или это был российский кулич?

Мнения пользователей сети разделились, некоторые считают, что это не украинская традиционная паска, а скорее кулич. И якобы этим подарком были подчеркнуто проигнорированы сакральность и уважение к украинской аутентике.

Споры вокруг паски для принца Гарри в эфире Киев 24 прокомментировала исследовательница гастрономической культуры Украины Елена Брайченко. Она опровергла домыслы на тему русского кулича и призвала изучать украинские источники, интересоваться нашей историей. По ее словам, паска, которую подарили британскому монарху — украинская.

"Мы плохо знаем региональную историю украинской кухни. Если для Ивано-Франковской области, например, более присущи паски без поливки, но с выложенной косичкой и крестом сверху. Для Харьковщины и Сумщины — паски, которые сверху украшали, яйцом и тертым имбирем, чтобы она была желтой", — рассказала Брайченко.

Также исследовательница также подчеркнула, что белая глазурь на верхушке паски никак не связана с Россией, а скорее с развитием кондитерского искусства.

"Я категорически против этих историй сравнения, давайте будем изучать украинские источники, интересоваться нашей историей без привязки к сравнению с культурой агрессора", — подытожила Елена Брайченко.

Отметим, что ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что паску на подарок для принца Гарри испекли бабушки из Сумщины. А муку на ее приготовление взяли из зерна с разминированных полей Сумской области, которая граничит с Россией.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как принц Гарри годами помогает украинским ветеранам. А теперь впервые посетил Украину.